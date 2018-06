Průšová pánům pózovala na kulečníkovém stole

"Nevadí mi, nechat se fotit nahá, ale tentokrát jsem šaty nesvlékla. Snad příště," řekla iDNES třiadvacetiletá Průšová, která se nově věnuje i produkci.

Modelka se objeví v rubrice Ve svitu hvězd v tygřích šatech od Alice Abraham, které však díky hlubokému dekoltu málem nezakryly i to málo, co měly.

Kateřina se v šatech pro Playboy fotila už podruhé, poprvé těsně po svém vítězství v soutěži Miss ČR. V zámečku nedaleko Hradce Králové vznikly dvě série snímků, jedna na kulečníkovém stole, druhá na schodech. "Na schodech jsem měla na sobě červený korzet a džínovou sukni."

Čtenářům časopisu na sebe prozradila, že ráda flirtuje. "Pokud jsem zrovna volná a dotyčný je sympaťák – vezmu si číslo. Do postele bych na prvním rande nešla. Vždy se chovám jako decentní dáma."

Na idoly nevěří a nemá ráda hezounky. "Ale když o tom tak přemýšlím, tak můj typ je snad jedině Johnny Depp," uvedla.

Nemám problém se svlékáním

"Nabídku nechat se fotit nahá pro editorial časopisu už jsem dvakrát odmítla. Ale nemám nic proti Playboyi, ani nemám problém se svlékáním, nakonec už jsem nafotila i hodně odvážný kalendář, ale na tak prestižní focení mám ještě tři až čtyři roky čas," myslí si Průšová.

Podle ní je Playboy vhodný dejme tomu tak pro osmadvacetileté modelky, které už potom chtějí mít rodinu a usadit se. "Když ta nabídka pak přijde, nebránila bych se."

Akty však u Katky nahota začíná a končí. Krásná miss, která si před časem nechala své vnady upravit o dvě čísla a nyní se pyšní košíčky velikosti C, by totiž do žádného porna nešla, ani kdyby bylo soft. "Mohla jsem, ale odmítla jsem. Styděla bych se a neudělala bych to ani kvůli práci, rodině a kamarádům. A nepřesvědčily by mě žádné peníze. V tom mám jasno," tvrdí Průšová.