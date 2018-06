Průšová odmítla focení aktů

Řekové jsou z Kateřiny paf. A paradoxně za to může její trošku zaoblená postava. Modelka totiž těsně před odletem přibrala 5 kg.

"Kdybych byla hubená jako dřív, neměla bych tam šanci. Řekové mají rádi, když má ženská všechno, co k ní patří," řekla Průšová, která se po měsíci vrátila domů. Chce navštívit rodiče v Liberci a zalyžovat si.

Sněhu si nečekaně užila i v Aténách. Přijela tam totiž v době sněhové kalamity, která prý Řecko postihne jednou za deset let. "Byla jsem v šoku. Myslela jsem, že se tam ohřeju, tak jsem měla kufr plný letních triček a botiček. Nakonec jsem si musela dokoupit teplé oblečení."

Samotou netrpěla



Změnu počasí prý odstonala. Ale péči měla prvotřídní, protože do Řecka odjížděla s adresářem plným kontaktů na nejrůznější lékaře. Seznámila se s nimi v Praze, během jejich studií na Univerzitě Karlově. "Díky nim jsem tam netrpěla samotou," říká Průšová. "Když jsem chtěla jít na drink, zavolala jsem jim."

I když mezi Řeky zatím nepotkala jediného, za kterým by se na ulici s chutí otočila, pochvaluje si jejich chování. "Umějí si užívat života a jsou gentlemani. Doma jsem byla kolikrát pozvána mužem na večeři a nakonec jsem ji musela zaplatit. To v Řecku nehrozí. Kdybych jen vytáhla peněženku, nesmírně by se jich to dotklo."



Je bez přítele, ale jí to nevadí

Kateřina Průšová je momentálně bez přítele, ale tvrdí, že jí to nevadí. Neměla by prý na něj čas. Ve videoklipu řeckého zpěváka Costase Makropulose si však naopak zahrála ženu, která je zadaná. Má bohatého manžela a podvádí ho s jinými. Videoklip by se měl objevit i na MTV.

Zpěvák modelku objevil na jedné party. Zájem o ní je prostě veliký. Těsně před odjezdem do Řecka dostala Kateřina Průšová nabídku od vydavatelů českého pornografického časopisu Flirt. I když se honorář pohyboval řádově v milionech korun, odmítla ji.

Na porno nejsem stavěná

"Pornografické fotografie bych nikdy nefotila. Neodsuzuji to, akorát na to nejsem stavěná," tvrdí. A ne řekla i focení pro řecký Playboy. Proč? "Za ty problémy mi to nestojí.“ Agentura APK/2, která pořádá soutěž Miss, totiž každou dívku zavazuje k tomu, že dva roky od svého vítězství neudělá „nahé fotografie." Například Diana Kobzanová tuto smlouvu porušila, a prezident soutěže Miss Miloš Zapletal ji proto zažaloval.