Průšová nejede na Miss Universe

Loňská Miss České republiky Kateřina Průšová nepojede na Miss Universe. "Neumí pořádně anglicky," zdůvodnil rozhodnutí agentury Art Production K2 Lukáš Vedral. Namísto ní pojede na soutěž do Panamy první vicemiss Kateřina Smržová. "Příjemně mě to překvapilo," řekla iDNES Smržová, která má už zkušenosti z mezinárodní soutěže Miss World. "Bez angličtiny to tam nejde," potvrdila.