Průšová na Štědrý den peče, smaží a dělá i rybí polévku

"Vařím, peču a dělám i štědrovečerní večeři. Ta je vždycky na mně," svěřuje se modelka. "Každý rok k nám s manželem zveme obě naše rodiny a pohoštění je, jak jinak, na mně. Peču, smažím, dělám rybí polévku," říká Průšová a netají se tím, že do toho stíhá sledovat i pohádky.

"Vždycky si připravím jídlo den předem, takže stíhám úplně všechno. Já jsem taková kuchtička," dodává se smíchem.

Přestože modelka hodně cestuje - v říjnu fotila v Londýně, v listopadu na Seychelách - Vánoce prý stráví s manželem a rodinou doma v Česku.

"Bylo toho teď strašně moc. O Vánocích budu určitě doma," říká s jistotou.

Kateřina Konvalinka-Průšová s manželem

A co by si přála k Vánocům? "Mám vizi, co bych si přála i co chci koupit. To ví většinou každá žena. Ale nechci nic prozrazovat. Já se totiž o dárkách nerada bavím. Aby to pak vůbec dopadlo. Klidně vám to prozradím po Vánocích, ale takhle dopředu, to ne," uzavírá modelka.