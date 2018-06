Průšová: kdepak má svou diskokouli?

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

(Ne)vyvolená Kačenka Langerová se rozhodla v reality show pokračovat a nechala nás skoro v přímém přenosu sledovat, jak její sebevědomí nabývá. Na kontrolu po zvětšení prsou se Kateřina vydala v hezkých hnědo-modrých šatech. Střih a à la americká hospodyňka je fajn, hlavně ten páseček. A prsa jsou v nich parádní, fakt, Kačko. Jen tu korálkovou kabelku z dovolené prosím vyhodit, je laciná a ošklivá.

Nad modelem Kateřiny Průšové jsem trošku v rozpacích, ale zase se mi líbí, že experimentuje a obléká se tematicky. Červeno-zlatý kompletek totiž jakoby vytančil ze sedmdesátých let. Chtělo by to být důslednější a přidat pořádné afro, obří brýle, případně před sebou trošku pokutálet diskokouli. Tak příště.

Herečka Alena Antalová nedávno porodila dceru Elenku. Alena, Elena... no dobře. Hvězda seriálu Pojišťovna štěstí se ale vyzná v tom, co letí. Dokazuje to pletené bolerko, kterým dodala šmrnc jinak docela obyčejným béžovým šatům. Páskové kozačky vypadají spíše jako mučicí nástroj než pohodlná obuv. A já se bez mučení přiznám, že jsem něco takového ještě neviděla.

