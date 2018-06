Průšová je sama, s Barošem se přátelí

„Nejhorší jsou soboty a neděle, zvlášť v tomhle počasí. Mám z toho deprese. Chodit s kamarádkami na kafe mě už nebaví, koukat na televizi taky ne, tak si jdu zacvičit nebo něco hezkého koupit,“ přiznala.

Nedávno se vrátila ze Španělska, kde fotila kalendář pro oděvní návrhářku Beatu Rajskou, a teď má nasmlouvanou práci doma. Do Řecka, kde dělala kariéru přes léto, se v dohledné době vracet nebude. Stále ale řeší kilogramy, které tam nabrala. „Potřebovala bych shodit ještě tři kila, ale ono to půjde. Teď jsem se zbláznila do spiningového kola, chodím na něj dvakrát týdně a je to už znát,“ říká.

Fakt, že dvěma mužům zkomplikovala život, ji netrápí. „Novináři ze mě udělali hyenu. Ale k takovým věcem jsou vždycky zapotřebí dva. U Aleše to bylo jasné, nechala jsem na něm, jak se rozhodne. A on dal přednost dětem, čehož si vážím. Milan Baroš je pouze můj kamarád. Známe se dlouho, protože se přátelí s mým expartnerem Petrem Vlasákem. Problémy s přítelkyní měl už před Eurem. Půl roku už to mezi nimi bylo špatné a po Euru se prostě rozešli,“ vysvětluje.