Průšová hodnotila manželství, Hadašová smutnila po Bednářovi

Obě blondýnky zazářily na velkolepém večeru v pražském klubu SaSaZu, jako hvězdy tří módních show. Po práci ale ani jedna nespěchala domů. Lucie Hadašová se věnovala rodičům svého přítele Jardy Bednáře, kteří si přišli večer užít, protože se na akci podílela i hokejistova sestra Gábina.

Sám Bednář ovšem chyběl, protože má momentálně angažmá v Rusku. Tam ho právě Hadašová před pár dny opustila, protože se jí doma nakupily pracovní zakázky. Svůj život v Novgorodu si ale nemůže vynachválit. "Je tam všechno, co potřebuju, nemám si na co stěžovat, hlavně že tam mám svého přítele," řekla iDNES.cz

Jen zpočátku měla problém najít přátele, kteří umí anglicky, protože se rusky domluví s obtížemi. "Ale našla jsem a jsem moc ráda, že se mám na koho obrátit, když je Jarda na "tripu" a jsem v Novgorodu pár dní sama. Kdyby se něco stalo, vím že tam mám někoho, kdo se domluví rusky," vysvětlila Hadašová.

Manželky ruských hokejistů ji prý vřele přijaly mezi sebe a učí ji tamnímu způsobu života. "Hned se ptaly, jestli chodím cvičit, že s nimi musím začít. Ženy tam o sebe neuvěřitelně dbají a dávají na odiv, že na to mají. I na hokej, kam jsem tady byla zvyklá chodit jen v džínách nebo teplákách, tam chodí oblečené a nalíčené jako na módní přehlídku," dodala někdejší Česká miss.

VIDEO: Děti zatím nechci, říká Průšová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zato Kateřina Konvalinka Průšová si ten večer a svůj svátek opravdu užila. Lehce slavila už od rána, ale první skleničku si prý nalila s manželem až po práci. "Dostala už kytici lilií, ale dárek na ní ještě čeká doma. Jaký neprozradím, pořád to je překvapení," svěřil Vladimír Konvalinka.

Nic nenasvědčovalo tomu, že by procházeli krizí, jak se ještě nedávno šuškalo. Naopak nešetřili objetím a něžnostmi. "O krizi našeho manželství se píše od té doby, co jsme se vzali - vážně jsme žádnou nikdy neměli a nemáme. Ani miminko nečekáme, jak se často spekuluje. Ani jsem na Vladimíra nikdy kvůli tomu netlačila, protože ho zatím vůbec neplánujeme," prozradila o svém manželství. "Samozřejmě, že někdy do budoucna miminko chtít budeme, ale jsme manželé teprve rok a tak si ještě chceme užít rodinného života jen ve dvou," vysvětlila Konvalinka Průšová