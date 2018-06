Průšová: Do Lea nohy neroztáhnu

Čím si mě Petr získal

Jsem normální ženská, takže nejdřív jsem si všímala vzhledu. A on pěkný je, navíc sportovec. Potom proběhlo kafe, na kterém jsem zjistila, že je to chytrý, hodný a milý kluk.



Co dělám kromě modelingu

Začínám moderovat. Nedávno jsme s Bořkem Slezáčkem uváděli módní přehlídku, což mi vyhovuje, protože jsem upovídaná. Pro modeling už začnu být za chvíli stará, takže přemýšlím, co do budoucna, a moderování by mě fakt bavilo.



V čem mě Petr změnil

Už nejsem impulzivní, jak jsem bývala s předchozím partnerem. Petr je totiž kliďas, což se o mně dřív říct nedalo, hodně často jsem hysterčila. Ale přizpůsobila jsem se.



Filmy versus knížky

Spíš jsem na filmy. Třeba knížku Bez dcerky neodejdu jsem později viděla v kině a bylo to mnohem lepší. Když děj vidím, dokážu si ho prožít spíš. A ve filmu bych si taky jednou ráda zahrála, jsem komediant.



Kdy jsem byla naposledy zoufalá

V životě už jsem probrečela hodně nocí, což se s Petrem taky zklidnilo. Ale nedávno zemřeli fotograf Petr Škvrně a Rosťa Ježek z agentury Miss Models, mí spolupracovníci. To byla velká tragédie.



Proč jsem si pořídila psa

Taky jsme si nebyli jistí, jestli bude s tak vytíženými lidmi šťastný. Jenže jsme se jeli jen tak podívat na farmu ritchbeků, a pak už jsme si nemohli Sáru nevzít. Teď se o ni musíme starat jako o dítě a neuděláme bez ní krok.



Jaká jsem řidička

Dobrá, ale mám smůlu. Čtvrt roku vlastním řidičák a třikrát jsem trochu bourala. Nebojím se jet kamkoli, ale v nohách si ještě nejsem úplně jistá a auto mi dodnes občas chcípne na křižovatce.



Proč mě lákají akty

Nikdy neroztáhnu nohy do Lea, ale u Playboye si říkám, proč ne. Když mi to nabídli... Finančně je to zajímavé a přinese to prestiž.



Kdy se vezmeme

Mělo by to být do roka a do dne od zásnub, že jo? Ale my to takhle nebereme. Nejdřív musíme zjistit, jestli by nám manželství fungovalo.

Petr Vlasák

spolumajitel firmy na spodní prádlo, snoubenec Kateřiny Průšové

Narodil se 2. října 1974, vystudoval strojní průmyslovku, ale živil se úplně jinak - nejdřív jako barman a roku 1996 založil s kamarádem firmu Styx. Dva roky žil se zpěvačkou Darou Rolins, od léta loňského roku chodí s Kateřinou Průšovou.



Proč vyrábím trenky

Dřív tu byl hrozný problém sehnat pěkné spodní prádlo a já si ho vždycky musel kupovat v cizině. Po maturitě jsme pak se spolužákem z průmyslovky začali dělat v barech, ale to nebylo úplně ono, tak jsme si vymysleli tohle podnikání.



Co říkám na Katčinu chuť fotit akty

Focení pro Playboy je prestižní věc, takže si myslím, že by to bylo úplně v pohodě. A do Katčiných věcí se nepletu - rozhodnutí vždycky nechávám na ní.



Kdy si uvědomuju náš věkový rozdíl

Káča občas provede něco nepochopitelného, ale jen takové maličkosti - když třeba jedu do Ikey já, tak přivezu skříň nebo peřinu. A ona přijede s plným autem kytek...



Proč se nevěnuju muzice

Mívali jsme kapelu a hráli hardcore, ale nikam jsme to nedotáhli. Teď už jsem realista - zpívat neumím a na kytaru zvládnu jen pár akordů. Ztrapnil bych se.



Co soudím o Fidelu Castrovi

Nedávno jsem na Kubě byl a šokovalo mě, jak ho celý ostrov miluje. Je to chytrý člověk a situaci má skvěle zmáklou, takže komunismus tam jen tak nepadne. Ale taky je to šílenec, stejně jako každý diktátor.



Jak vzpomínám na Daru Rolins

Byly to s ní příjemné roky. Dara má velký rozhled, takže jsem se toho hodně přiučil. Jen doufám, že na náš vztah dnes stejně ráda vzpomíná i ona.



Můj sportovní úspěch

Před rokem jsme s kamarády vyhráli fotbalový turnaj na jednom velkém hudebním festivalu a v klubu Mecca máme dodnes vystavený pohár. Daří se nám i v tradičním fotbalovém turnaji pražských hospod, kopu třetí ligu "hanspaulky", a když je zima, zahraju si hokej.



Jaký mám doma plakát

Dřív jsem jich míval hodně, hlavně kapely, ale postupně to mizelo. Jako poslední jsem odlepoval milovanou skupinu Suicidal Tendencies.



Kam pojedeme na dovolenou

Pozval nás kamarád Chorvat ke své rodině, tak tam vyrazíme autem. A pak se ještě stavíme za Dianou Kobzanovou v jižní Itálii.



Jaká je Katka v domácnosti

Praktická moc ne, ale snaží se. Vaří i uklízí, jen občas potřebuje trošku popohnat.