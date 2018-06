Průšová a Salačová zahájily týden módy

FOTOGRAFIE ZDE

"Móda se už dávno zahnízdila v Praze a sluší jí," řekl primátor Pavel Bém, pod jehož záštitou se módní týden v Praze již potřetí koná.

Podobné akce podle něj dělají z Prahy atraktivní, stylové město, nikoli jen cíl víkendových výletů za zábavou a levným pivem.

"Kladu si otázku, jak by to na Pražany působilo, kdybychom takovou krásu vídali každý den na našich ulicích. Možná by pak život byl daleko radostnější," řekl Bém.

Módu má prý rád, rád se na ni dívá a vybral by si i z modelů, jež sledoval. "Uvědomil jsem si, že jsem až příliš konzervativní," poznamenal primátor.



Značnou pozornost obecenstva vyvolaly černé elegantní večerní toalety Radky Kubkové, červeno-černé společenské šaty Hany Havelkové či extravagantní pánské modely Išky Fišárkové. Potlesk patřil také Kláře Nademlýnské, Taťáně Kovaříkové, Martině Nevařilové, Jaroslavě Procházkové, Ivaně Follové a Martině Nevařilové.

Nové módní kreace představily mimo jiné miss ČR z roku 2002 Kateřina Průšová, vítězka soutěže Česká miss Kateřina Smejkalová či modelka Michaela Salačová. Na rozdíl od minulých ročníků se pro nemoc na úvodním večeru neobjevila Diana Kobzanová.

Své premiérové kolekce představí příští týden v pražském Mánesu návrháři z Ruska, Řecka, Finska či Portugalska. Přehlídky jsou přístupné veřejnosti. Na závěr akce se plánuje prodej vybraných modelů. Výrazné slevy nabídnou také butiky módních návrhářů, kteří se festivalu účastní.