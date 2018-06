Průšová a anorexie? Zhubla jsem, ale problém nemám, tvrdí

„Zhubla jsem, to je pravda, ale jen kvůli tomu, že jsem začala jíst zdravě a hodně cvičím,“ vysvětlila.

„S příjmem potravy rozhodně problém nemám, ale to se nám modelkám vysvětluje špatně,“ dodala Průšová.

V týdnu sedmkrát? To je strašná představa!

Na Hello Tomorrow Party dorazila také Helena Zeťová, která diváky rozpohybovala k tanci hitem Sedmkrát. „Ty bláho, myslím na refrén toho songu a je to hrozná představa! Umíš si to představit v týdnu sedmkrát, Heleno?“ zavtipkoval moderátor Leoš Mareš.

Dětské publikum většině jeho žertů nerozumělo, ale během každé volné chvilky, kdy Leoš nebyl na pódiu, ho malí fanoušci obklopovali s památníčky...

Součástí programu byla módní přehlídka s modely návrhářek Vyšší odborné školy oděvního návrhářství v Praze. Špičkoví vizážisti v čele s Ivošem Špesem zase na dobrovolnici předvedli, že není problém provést parádní změnu vzhledu během šedesáti vteřin! Pěkně se u toho všichni zapotili, ale vybraná divačka byla k nepoznání.

A to nebylo všechno. S povedenou písní Štěstí chce tebe vystoupila v závěru akce krásná Dara Rolins. K tomuto povedenému kousku si Dara sama napsala text a mnozí přítomní se shodli na tom, že je to její nejpovedenější song posledních let.