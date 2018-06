Průměrná výška Evropanů roste

mužského pohlaví mezi patnácti a čtyřiadvaceti lety je nyní o více než čtyři centimetry vyšší, než jeho o čtyřicet let starší soused. Podle odborníků je příčina celkem prostá - rostoucí životní úroveň a lepší zdravotní péče. Takže generace narozená v sedmdesátých letech dosáhla průměru 177,5 centimetru. Generace let třicátých měří jen 173,4 centimetru. U žen probíhá zcela stejný vývoj. Vyrostly za stejnou dobu o skoro tři centimetry.NEJVĚTŠÍ HABÁNI jsou na starém kontinentu Nizozemci, kde si nejmladší dospělé generace vynutily dokonce změnu normy výšky dveří ze 197 na 203 centimetrů. Průměrný dvacetiletý muž totiž měří přes 182 centimetrů, žena pak 170,6 centimetru - pro obě pohlaví to znamená jasné vedení mezi patnáctkou Evropské unie. Navíc je asi hned tak nikdo neohrozí, protože statistiky u nich hlásí nejvýraznější přírůstky. Nejmenší jsou stále Španělé a Portugalci - teprve nyní jsou stejně vysocí, jako byli ostatní Evropané před čtyřiceti lety. Navzdory postupující emancipaci je ale z údajů Evropského statistického úřadu jasná jedna věc - ženy sice možná dohánějí muže v platech či úspěšnosti v zaměstnání, nikoli však ve vzrůstu. Zatímco průměrný EU-muž vyrostl za čtyři dekády o 2,3 procenta, EU-žena jen o 1,7 procenta.