Průkopnice pubertálních řečí

V čem byla jiná?

Bylo jí devatenáct let, když dostala od Novy životní nabídku. "Párkrát jsme spolu kdysi moderovali v rádiu. Když jsme hledali později moderátorku Esa, vzpomněl jsem si na ni, udělali jsme s ní kamerovky a bylo to ono. Na první pohled!" vzpomíná dnes šéf redakce zábavy televize Nova Ivan Rössler.

Svým slavným pozdravem Čágo belo, šílenci! odzbrojila snad celou tehdejší generaci teenagerů. Uváděla Eso tak, jak by si ho uváděli sami jeho diváci. Zbourala zeď v komunikaci.

"Když chtěla něco pochválit, řekla: Tak todle je fakt dobrý! Mluvila jazykem mladých a současně nemoralizovala, nikoho do ničeho nenutila," vysvětluje Milan Kruml.

Jenže trh je nevděčný - a za pět let se přesytil i Terezy Pergnerové. "Sledovanost Esa klesala ještě v době, kdy ho uváděla Tereza," tvrdí Kruml. A jestli by se stejným přístupem uspěla i dnes? "Těžko, doba je jiná a podobných pořadů už je dnes v televizích mnoho. Podle mého názoru by uspět samozřejmě mohla i teď, ale moderátorský styl by musela změnit," dodává Kruml.