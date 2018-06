Hlavolamové prstýnky jsou nádherně zdobené prsteny složené z geniálně zapletených kroužků. Pokud nejsou navlečeny na prstu, rozpadají se tyto kroužky, nejméně dva, po drobném pohybu od sebe. Pak začíná velmi náročný problém, jak je zase dostat k sobě a mnoho lidí si proto nechává jednotlivé díly prstenů zatavit napevno. T ím ovšem přicházejí o kouzlo skládání jednoho z nejnáročnějších hlavolamů. Některé kroužky mají na sobě miniaturní ruce,jež do sebe při složení prstýnku symbolicky zapadnou. Prstýnek měl obvykle možnost rozdělení na dvě nezávislé části, každá z nich byla používána jako zásnubní prsten. Při svatbě pak byly obě části prstenu spojeny. Takové prsteny mají nápis "Quod Deus conjuxit Homo non separet" - Co bůh spojil, ať člověk nerozpojuje. Skládací prsteny byly velmi populární v patnáctém století, objevují se v dílech W illiama Shakespeara a jsou součástí mnoha světových šperkařských sbírek z období renesance. Jedním z nositelů takového prstenu byl Martin Luther. Turečtí vojáci táhnoucí do války rádi věnovali prsten svým ženám. Pokud byly ženy nevěrné a prsten sundaly, nedovedly ho složit nazpátek, a to je prozradilo. Obvyklým použitým materiálem musel být kujný kov,tedy stříbro či zlato. Ocel je příliš tvrdá a ostatní kovy ne tolik dekorativní. Pokud si koupíte takový prstýnek, uděláte si jím radost na velmi dlouho. Ceny závisí od váhy použitého kovu a způsobu zdobení a tak není vzácností vidět dvanáctidílný prstýnek v cenách od 20 tisíc korun výše.