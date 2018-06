Prsteny Pitta a Anistonové můžete mít i vy

Tak jako si mohou Brad a Jennifer dovolit luxusní prsteny, rozhodně neváhají pořádně financovat svého právníka, který pro ně má vysoudit odškodné padesát miliónů dolarů na firmě Damiani International. Ta věrné kopie snubních prstenů uvedla do oběhu.



Návrh na jediněčné klenoty si vytvořil sám Brad Pitt, který prosadil variantu zhotovenou z bílého zlata a diamantů. Na oba prsteny nechal vyrýt jména, takže Jennifer nosí prsten s textem "Brad 2000" a naopak Brad se může pochlubit rytinou "Jen 2000".



Podle soudního řízení, které právě v těchto dnech probíhá, se údajně hvězdný pár domluvil se společností Damiani, že zhotoví pouze jediné dva prsteny podle zadaného vzoru. Ve smlouvě byla uvedena část, podle které měla firma Damiani výslovný zákaz zhotovovat jakékoli další kopie. Jakoby právě tento výslovný zákaz upozornil společnost na možnost jedinečného zisku. Vyrobila tak hned několik kopií snubních prstenů a zařadila je do své prodejní sítě na internetu a v obchodech v Palm Desert v Las Vegas.



Doslova výsměchem manželské dvojici Pitt - Anistonová je obchodní název těchto kopií klenotů. Damiani je nabízí pod jménem "Bradovy a Jennifer snubní prsteny z bílého zlata s diamanty".



Rozhořčená herečka seriálu Přátelé se pobouřeně vyjádřila: "Je to neuvěřitelné, jak někdo může zneužít našich jmen k tak podlému obchodu. To, co mělo být symbolem naší lásky, je teď veřejnou atrakcí!"



Společnost Damiani International odmítá totiž jakékoli rozhovory na toot téma mimo soudní síň a nehodlá komunikovat ani se slavným párem.

Brad Pitt s Jennifer Anistonovou. Snubní prsteny Brada Pitta a Jennifer Anistonové