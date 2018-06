Odpůrci této teorie však namítají, že tímto způsobem pouze demonstrují vzájemnou náklonnost, která po léta vzdoruje odporu ze strany britského panovnického páru.Daleko od pravdy zřejmě nebudou. Kdyby si rozvedený Charles vzal za ženu rovněž rozvedenou Camillu, jeho šance na získání trůnu by byly téměř nulové.O to by se postarala nejen jeho matka Alžběta II., ale zejména anglikánská církev. Její představitelé ostatně již mnohokrát dali najevo, že podle nich nejžhavějším kandidátem na tento post je Charlesův prvorozený syn princ William.