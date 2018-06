Prsten budu sundávat jen při hokeji, říká čerstvý ženáč Tomáš Plekanec

Plekanec spojil své životní kroky s Vondráčkovou svatebním slibem v pátek v pražské Troji. "Hodně lidí, kteří o tom věděli, nám pomohlo s organizací, a bylo to super," pochvaloval si útočník Montrealu v rozhovoru s novináři. "Bylo to vysloveně jen pro rodinu a příbuzné. Kromě nich už tam byli jen dva svědci a dál už nikdo," přiblížil Plekanec.

Přiznal však před obřadem jistou nervozitu, zda vše proběhne opravdu podle přání obou novomanželů. "Čekal jsem, jestli tam někdo bude čekat a bude klid, nebo ne, ale když jsme tam přijeli, tak tam nikdo nebyl. Byli jsme strašně šťastní, že to bylo takhle jen pro tu rodinu, jak jsme si přáli. Že se to potom provalí, to se dalo čekat, a nijak nás to neštvalo, to jsme neřešili," uvedl Plekanec.

V tom, že z něj je teď "ženáč", výrazný rozdíl nevidí."Jiné to určitě je, ale nic zásadního se nezmění. Nevidím v tom žádnou velikou změnu, ale chtěli jsme to udělat a jsme rádi, že jsme to udělali. Je to důležitý životní krok," konstatoval Plekanec.

"Ani pocitově se nic nezmění, ale lépe se říká manželka a žena než přítelkyně. Hlavně v Montrealu a vůbec v Kanadě je to lepší. Nicméně budeme dělat nadále, co jsme dělali, budeme spolu, jak jsme byli do téhle doby, a jsme rádi, že to tak je," ujistil Plekanec.

Spekulace bulvárních médií o těhotenství partnerky Lucie nevyvrátil. "Budeme za to případně hrozně šťastní a rádi to řekneme, až budeme chtít a bude to aktuální. Doba je taková, že to člověk nemůže naplánovat a není to jednoduché. Budeme strašně šťastní, když budeme mít mimčo, a strašně si to oba přejeme," připustil Plekanec.

Lucie si nechá své příjmení

Příjmení partnerky nezměnili, jen o něco prodloužili. "Lucka pracovala hrozně tvrdě na svém jménu, které si vydobyla, a aby se dostala na tu úroveň, kde je. Myslím, že by pro ni byla škoda, aby ho neměla. Nechá si proto své jméno a bude Lucie Plekancová Vondráčková," vysvětlil.

A že by naopak on přijal jméno partnerky a stal se z něj Vondráček? "Já bych to také zbytečně neměnil, protože na jménu Plekanec jsem sám také musel trošku

zapracovat," smál se hokejista.

ÚSMĚVY. Čeští útočníci Tomáš Plekanec (vlevo) a Roman Červenka se radují po gólu v ruské bráně.

Svatební prstýnek se chystá nosit. "Asi zapadnu do té kategorie chlapů, kteří ho nosí. Budu ho nosit, protože jsme rád, že jsme to udělali, a nemám důvod ho sundávat, snad jen do rukavice, když budu hrát hokej. Když budu moct, budu ho nosit," potvrdil Plekanec.

Zda s ním bude manželka Lucie v Montrealu i přes své pracovní vytížení, zatím neřeší. "Bude to tak, jak budeme chtít oba dva a jak bude chtít Lucka. Nebudeme se tím nijak omezovat a bude jen na nás, jak se domluvíme," řekl Plekanec. Na svatební cestu si ale oba čas najdou. "Uděláme si nejspíš nějakou dovolenou, ale zatím ještě nevíme přesně kam, řešíme to. Něco se nám určitě povede udělat," konstatoval Plekanec.

Gratulací z hokejových kruhů se již dočkal, přátelům a kamarádům chce tajnosti ohledně obřadu dodatečně vynahradit. "Kluci mi psali esemesky, ale tím, že jsme to dělali jen pro rodinu, tak s nimi ještě samozřejmě něco podnikneme. Těšíme se na to, že i s nimi posedíme a popovídáme," ujistil Plekanec.