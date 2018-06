Prozrazené tajemství: Wendy neřekla vše

Jak velkou cenu měla tato mlčenlivost, si patrně uvědomila dodatečně.

Když vyšla ze zpovědnice, čekal ji totiž šok.

Vše, o čem si s Kubelkovou povídala, šlo nejen do éteru, ale zároveň i přímo do prostor vily. Všichni spolubydlící Wendy tedy vědí, že je nevinná! A málem se dozvěděli i to, komu by ráda věnovala svou něžnou pozornost.

Chyba však není na straně Wendy. Ta disciplinovaně vyndala baterii z mikroportu, hned jak si sedla do křesla.

Ve čtvrtek po poledni přijala ve zpovědnici omluvu a Prima má teď zamotanou hlavu z toho, že se jí někde nešikovně „zamotaly“ dráty. Dostane se Wendy za prozrazené tajemství nějaké náhrady?