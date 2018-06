Prozradila jak otrávit královnu a byla propuštěna

"Nemohu uvěřit tomu, co se mi stalo. Je to pro mne zlý sen, protože to bylo vskutku skvělé zaměstnání," komentovala výpověď šestačtyřicetiletá Traubová. Připustila, že s jedním kuchařem hovořila o tom, jak by bylo snadné nepozorovaně přimíchat cokoli do jídel členů královské rodiny.

Kuchařka byla v paláci krátce, ještě ve zkušební době. Podle místního tisku vzbudila podezření svých kolegů hlavně poté, co se údajně ptala na způsob, jakým si lze obstarat jedovatý kyanid.

Personální oddělení po udání prostořekou kuchařku ihned propustilo, dokonce ji nechalo vyprovodit z paláce policií.