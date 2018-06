Protistresové kvarteto

Nejlepším lékem na stres je pohyb.

Program má však ještě jedno plus: ten, kdo se podle něj řídí v běžném životě, si může být téměř jist, že jeho stres na kolena nikdy nesrazí.Odpočívat byste měli jak pasivně, tak aktivně, a to nejen co nejčastěji, ale hlavně pravidelně. V odpočinku pasivním je nejmoudřejší vyhledávat takové situace, které vám přinášejí výraznou úlevu. Pro někoho to může být horká sprcha či hodinová lázeň ve vaně plné voňavé pěny, pro jiného půlhodinka pod peřinou, poslouchání hudby v křesle, s očima zavřenýma a nohama na stole... Aktivní odpočinek znamená především naučit se relaxovat. Vyzkoušejte proto co nejvíce činností, abyste poznali, která z nich vám bude vyhovovat nejlépe. S pomocí knih věnovaných stresu lze zvládnout relaxační techniky, například dechová cvičení. Je také možné přihlásit se na některý z protistresových kursů organizovaných nemocnicemi, psychologickými pracovišti a lázněmi.Jednu až dvě třetiny svého volného času byste měli věnovat činnostem, které vám osobně přinášejí potěšení. Nechoďte do divadla pouze proto, že váš partner zrovna dostal lístky - jděte tam tehdy, máte-li divadlo rádi. Nepřesvědčujte sami sebe, že i vy byste měli brát práci na zahradě jako koníček. Nemusíte. Klidně ji berte jako mus s tím, že většinu svého volna budete věnovat něčemu úplně jinému. Přestaňte prostě jednou provždy směšovat své povinnosti se svými radostmi.Ideál zní: alespoň 15 minut denně a jednou týdně minimálně hodina. To proto, že právě pohyb odbourává v těle takzvané distresové hormony, tedy »čistí« duši. Je přitom zcela jedno, vydáte-li se na pěší výlet, nebo nasednete na kolo, vyrazíte do posilovny, na běžky, do bazénu...Tomu, kdo zvládne dvě základní komunikační dovednosti, se uleví asi stejně, jako když po horské túře konečně shodí ze zad dvacetikilový batoh. Tou první je umění říci komukoli NE, a to takovým způsobem, aby to dotyčného neurazilo. Neméně důležité je zároveň umět slušně, leč jasně vyjádřit, co chcete vy a co od toho druhého očekáváte. Zpočátku si zřejmě moc přátel neuděláte, jenže pouze přímá cesta bez kliček vám umožní být sami sebou - a zanedlouho vás tak ostatní začnou brát. K této takzvané negativní komunikaci je nutné přidat ještě tu pozitivní. Nestyďte se pochválit svého partnera, kamaráda, šéfa, kolegu, prodavačku v samoobsluze, listonoše... Nerozdávejte komplimenty proto, že něco potřebujete nebo »aby se neřeklo«, ale ve chvíli, kdy vás někdo něčím potěšil. Atmosféra pohody, již kolem sebe za čas vytvoříte, bude zárukou, že lidé budou vaši společnost rádi vyhledávat, třebaže od vás občas uslyší »ne«...