Proti věku je lékem i technika

Pokud se změní zdraví někoho z prarodičů tak, že je nutné o něho nastálo pečovat, mnozí ho přestěhují k sobě domů. Starší člověk si však může někdy připadat, jako by se přestěhoval do budoucnosti. Mladá domácnost je přeplněná moderními přístroji a prarodič, který se už špatně pohybuje a třeba hůře vidí, si jen těžko poradí s ovládáním nových spotřebičů.To ovšem neznamená, že by nechtěl být užitečným členem domácnosti. Podobná iniciativa však může skončit úplně opačně, nejčastěji úrazem.Tak "cizí" předmět, jako je sklokeramická deska, může seniorovi připravit nepříjemné překvapení. Pomoci mu může ukazatel zbytkového tepla (ten ovšem nejlevnější modely nemají), který rozsvícením kontrolky upozorní na to, že některá z plotýnek je stále ještě teplejší než 40 stupňů Celsia. Luxusní modely mívají podobnou kontrolku u každé z plotýnek. Například některé varné desky firmy AEG nebo Miele se vypnou po určité době samy, pokud na nich nestojí hrnec. Zabrání se tím zbytečnému ohřívání a nebezpečí popálení v případě, že obyvatel domu zapomene plotýnku vypnout. Z podobného soudku pochází i sklokeramická deska, která má v zadní části výfuk teplého vzduchu z trouby. Horký vzduch se tak odvádí přímo směrem do digestoře a ne v oblasti předních dvířek. Pro výběr typu určeného pro zvýšenou bezpečnost platí podobné zásady jako u malých dětí. Čelní sklo dvířek by proto mělo být alespoň dvojité, kdy v mezeře mezi skly proudí studený vzduch. Tak se zajistí, že vnější sklo nebude teplejší než 45 stupňů Celsia. U plynových hořáků zase hrozí, že se zapomene na vařící se polévku či brambory a uhasí se plamen. Pokud tedy někdo počítá s tím, že bude sdílet domácnost se starším člověkem, měl by u vybíraného modelu požadovat termopojistku, která po zhasnutí plamene vypne přívod plynu. Nechtěné katastrofy (nebo alespoň zbytečná námraza na výparníku) hrozí také při nedovření chladničky či mrazáku. Tomuto nedopatření zabrání zvuková signalizace, jakou nabízí u některých svých modelů například Electrolux.Zejména babičky chtějí v domácnosti pomáhat. Mnohé z nich měly už i automatickou pračku, ale určitě bude lepší, když se jim nabídne co nejjednodušší ovládání. Poslední generace praček, která většinou nese označení FuzzyLogic, umožní ovládat pračku jen jediným tlačítkem. Například Zanussi Input umožní naprogramovat podle druhu prádla čtyři nejběžnější způsoby praní. Podobné zjednodušené praní nabízí například iGorenje. I jiné systémy, jako třeba od AEG, svým ovládáním usilují o to, aby nešlo zároveň zvolit jako materiál vlnu a teplotu vyvářky, lze zase předpokládat menší procento rozbitého nádobí. Současné trendy přejí lidem s horším zrakem. Vysavače, kávovary a další spotřebiče se vyrábějí v jasných sytých barvách.