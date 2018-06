Proti teroru lze bojovat i krásou

V pořadí již 81. Miss America se stala v sobotu večer 22. září 2001 jedenadvacetiletá blondýnka Katie Harmanová, Miss státu Oregon. V pořadí již 81. Miss America se stala v sobotu večer 22. září 2001 jedenadvacetiletá blondýnka Katie Harmanová, Miss státu Oregon.

Ještě před několika týdny si Katie Harmanová plánovala, že když se stane novou Miss Amerika, tak se bude věnovat především pomoci lidem, kteří trpí rakovinou. Atentáty teroristů změnily i její záměry. Po svém sobotním vítězství chce hlavně pomoci překonat Američanům nejnovější traumata.Ano, změnila jsem radikálně své původní plány. Pro novou Miss je teď velkou příležitostí začít jezdit po zemi a pomáhat lidem," prohlásila studentka bioetiky na univerzitě v Portlandu den po svém tiumfu. Tato hrozná tragédie nesmí dostat Ameriku na kolena. A mojí rolí je všude říkat: Ano, jsme opět na vzestupu, jsme silní," říká sebevědomě Katie Harmanová, jež postoupila do finále soutěže krásy poté, co se stala nejkrásnější dívkou státu Oregon.Vůbec celá víkendová soutěž Miss v Atlantic City proběhla ve znamení vzedmuté vlny amerického vlastenectví, které se objevuje především po obrovském šoku, jej způsobily atentáty teroristů 11. září.Po útoku na New York a Washington se jistou dobu uvažovalo o odložení klání o Miss Amerika, ale 51 účastnic odhlasovalo poměrem 34:17, aby se uskutečnila. Vyslechly tak výzvy prezidenta George Bushe a newyorského starosty Rudolpha Giulianiho, kteří žádají své spoluobčany, aby na tragédii zapomněli především tím, že budou opět normálně žít, že budou opět normálně pracovat, učit se, že se budou opět normálně bavit, že nesmějí klesnout na kolena a propadnout melancholii."Soutěž o titul Miss Amerika nezastavili ani Japonci, ani Hitler," řekl těsně před zahájením soutěže její organizátor Robert Renneisen. "Nezastavila ji korejská válka, vietnamská válka ani válka v Perském zálivu. Dovolit, aby tato jedinečná událost byla narušena bandou zbabělých vrahů, by nebylo správné."Možná symbolicky, možná skutečně kvůli jejich kráse se pak mezi pět finalistek sobotní soutěže dostaly i Miss New York Andrea Plummerová a Miss Washington Marshawn Evansová, tedy dívky z měst postižených atentáty. Na pódiu je provázely nadšené ovace, protože Plummerová skončila nakonec čtvrtá a Evansová dokonce třetí.Celá akce se pak uskutečnila za mimořádných bezpečnostních opatření, ale ve velmi emotivní atmosféře, když 13 800 diváků mnohdy ani nezajímala krása dívek, ale spíše projevy vlastenectví. Hala byla zaplavena americkými vlajkami, hosté v tříhodinové show neustále vzdávali hold hrdinným hasičům, vzpomínali na oběti, vyzývali k charitě (a hned na ni různými způsoby přispívali), recitovaly se básně a zpívali písně, jež měly Američanům u televizních obrazovek připomenout, že jejich země se již vzpamatovává z hrozného šoku.Katie Harmanová pak nadchla diváky nejenom svou krásnou tváří a tělem, ale i vášnivým přednesem árie O mio babbino caro z Pucciniho opery. Když potom oznámila, že její první cesta povede za záchranáři, kteří v New Yorku stále bojují s následky pohromy, nadšení a ovace nebraly konce. Katie se také připravuje na cesty za americkými vojáky po celém světě. Rozhodla se, že také její krása bude součástí "války proti teroru".Katie Harmanová ovšem nebude v cestách za vojáky žádnou průkopnicí. Například již za druhé světové války navštěvovaly krásné ženy, herečky i další americké ženské idoly vojáky a povzbuzovaly je při přípravě boje proti nepříteli. Je v tom kus vlastenectví, ale je v tom i kus typické americké schopnosti udělat ze všeho show. V příštích týdnech je na řadě Katie.