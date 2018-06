Proti Čechovi nic nemám, tvrdí Černý

Zákaz měl postihnout Vladimíra Čecha a další osobnosti z konkurenční Novy v souvislosti s tím, že vystupují v komerčních znělkách Novy. "Určitě to nebude platit, není důvod."



"Navrhl to někdo mimopražský, myslím z Ostravy a já jsem hned říkal, že to asi není dobrý nápad! A taky bych Vám chtěl říci, že na milionáře hrozně rád koukám, je to moje nejmilejší televizní soutěž !"

"No to jsem rád!" reagoval na Černého apologii Čech. "Já myslím, že jsem fakt České televizi nic neprovedl. Navíc mi to jednání nepříjemně připomnělo, jak se Československá televize zachovala k mé matce," řekl v narážce na osud maminky - Hedy Čechové, bývalé hlasatelky.



Obě mediální hvězdy se poté přátelsky rozešly – a Ota Černý se v kuloárním rozhovoru nechal slyšet, že "ono je to v té České televizi fakt dost složité. Pomáhá mi jen to, že jsem bytostný optimista!" Ota prý s láskou vzpomíná na své předešlé místo tiskového mluvčího na ministerstvu zdravotnictví. "Můj šéf, bývalý ministr Bohumil Fišer je totiž naprosto skvělý člověk. Jen to není typ, který se umí prodat publiku," tvrdí Černý.



To že už není ministrem prý panu doktorovi Fišerovi vůbec nevadí, mohl se totiž vrátit ke ke své vědecké práci.." Tuhle mi ale s úsměvem říkal," vzpomíná Ota Černý, "že mu to ministrování přece jen vzalo hodně důležitého času. "Tak prý holt ta nobelovka nebude."