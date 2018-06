Prostřeno vyneslo Bouškové a Vydrovi kšeft, vaří v obchodním domě

Slepice v červeném oleji (4 porce)

Suroviny: slepice (1 ks), sojová omáčka, chilli olej červený,

kvalitní bílé víno, hořčice plnotučná

Postup: Slepici uvaříme ve vodě do měkka, až rozvaříme (nesolíme). Slepici zbavíme kůže, kostí a chrupavek. Maso natrháme na drobné kousky a necháme vychladnout. Do vychladlého masa přidáme dle chuti sojovou omáčku, plnotučnou hořčici a červený chilli olej (případně slunečnicový olej s orestovanými chilli papričkami). Vše promícháme a přidáme trochu bílého vína. V případě, že je pokrm suchý, povolíme ho trochou vývaru. Ideální je nechat tuto směs odležet do druhého dne. Servírujeme s plátky čerstvého chleba.