Prostředníčkem šokoval, ale promineme mu, říkají Gottovi kolegové

Pan etiketa "Karlu Gottovi bych státnické gesto tentokrát prominul," říká Ladislav Špaček

"V nejmenším mě to nepohoršilo, naopak jsem se dlouho a upřímně smál a říkal si "Tak konečně Karel sebral odvahu k významnému státnickému gestu," řekl iDNES.cz odborník na etiketu Ladislav Špaček.

Karla Gotta zná dlouhá léta, a proto - jak sám říká - je v hodnocení v jeho případě nevídaného gesta opatrný. "Je to člověk, který je schopen se obětovat pro druhé, který je nesmírně laskavý a jestli se odhodlal k něčemu takovému, že učinil toto - dnes už můžeme skutečně říct státnické gesto, tak je to výraz opravdové beznaděje nad tím, co se řeší," vysvětlil.

"Nejsem pro žádná silná gesta, ale v tomhle případě se přiznám, že se na to dívám tolerantněji. Tento jednoznačný a záměrný exces, který měl ukázat všem těm lidem "Už mi dejte pokoj", i prezident republiky uznal, že si snad zasloužím nějaké uznání za svou kariéru, bych mu tentokrát prominul a toleroval."

Stejný pohled má na věc i Helena Vondráčková, Gottova dlouholetá kolegyně a kamarádka. "Mě to překvapilo, jemu tato gesta vlastní nejsou, takže to beru jako legraci, takovou nadsázku. Asi to potřebovat nějakým způsobem vyventilovat, tak zvolil tento způsob," míní populární zpěvačka, jež by se sama k podobnému gestu nikdy neodhodlala. Tedy alespoň ne na veřejnosti.

Samotný Karel Gott, který iDNES.cz poskytl exkluzivní rozhovor, se za svůj výstup ve zprávách Primy sice nepřímo omlouvá, zároveň ale jasně dává najevo, že se za něj nestydí.

"To se stane i gentlemanovi, tak jako se stalo i guvernérovi Schwarzeneggerovi, když mu ujelo Fuck You, že se neudrží. I gentleman je jen člověk, který má city, a v okamžiku, kdy se z gentlemana stane normální chlap, ukáže takové gesto," okomentoval svůj "vzkaz" Karel Gott. - čtěte Gott ke kritice svého ocenění: Názor beru, zlobu a nenávist nikoli

"Karel Gott, jak říkal Václav Havel, to je hora Říp. To je prostě něco, co tu bylo, je a bude a pod tím Řípem se tady střídají dějiny, režimy a prezidenti. A všichni si ho předcházejí, on si nepředchází nikoho, on nikoho nepotřebuje. Všichni potřebují jeho. On se nemusí kamarádit se Standou Grossem nebo Topolánkem," uzavírá odborník na etiketu Ladislav Špaček.

