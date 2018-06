Prostitutky londýnské čtvrti Soho na MDŽ stávkovaly

"Mnoho těchto žen pracuje a žije v Soho. Je snaha je donutit, aby odešly (pracovat) do ulic, kde je to desetkrát nebezpečnější," řekla mluvčí skupiny hájící zájmy anglických prostitutek ECP (English Collective od Prostitutes) Niki Adamsová."Zastavte pronásledování matek a babiček" a "Spravedlnost pro pracující ženy v Soho" stálo na transparentech, jejichž autorky odsuzovaly tlak úřadů, které podle svého prohlášení se snaží získat do rukou byty, "které neodpovídají normám, zůstaly volné nebo byly více let používány k neodpovídajícím účelům".