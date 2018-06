Nejstarší prostitutky dvojčata oznámily, že jdou do důchodu

V branži byly sestry téměř 50 let a během své kariéry se prý vyspaly s 355 tisíci muži. Nyní jsou ale obě údajně už moc staré na sex.

Matka čtyř dětí Louise tvrdí, že kvůli artritidě jsou pro ni některé sexuální pozice příliš bolestné.

Martine, která má tři děti, zase prozradila, že je čím dál obtížnější sehnat nové zákazníky. Výjimkou je jeden starší klient, který týdenně dochází na sado maso schůzky. "Nemohla jsem se ho vzdát. Chodí ke mně tak dlouho, je to jako chození do kostela v neděli," cituje jednu ze sester list The Sun.

Loni o dvojčatech natočili dokumentární film Meet the Fokkens a nyní napsali knihu The Ladies of Amsterdam o jejich dohromady stoleté kariéře.

Dvojčata začala s prodáváním vlastního těla, když jim bylo 20 let. Byznys se podle nich v současnosti hodně změnil. Legalizace prostituce moc nepomohla a průmysl ovládla mafie z východní Evropy.

"Teď je to hodně jiné. My jsme sedávaly v okně oblečené. Dnes jsou úplně nahé," říká Louise.

"Legalizace nevěstinců v roce 2000 život prostitutek nezlepšila," dodala Martine.