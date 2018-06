Prostě jsem chtěl být hercem

Nejnovější film, ve kterém hrajete, Zachraňte vojína Ryana, vypráví o vylodění Spojenců v Normandii. Myslíte, že alespoň trochu změní pohled běžných Američanů na vlastní dějiny? A v jakém smyslu?

Určitě. Druhá světová válka byla hrozná, a zejména den D byl noční můrou. Všechno bylo špatné, vše leželo na bedrech obyčejných vojáků a mariňáků, protože většina důstojníků padla. A tak celou akci zachránili pěšáci jako seržant Horvath, kapitán Miller, vojín Reiben, vojín Mellish, postavy filmu. Prvních pět tisíc mužů, kteří vstoupili na pláž, zemřelo...

Ve všech knížkách se o dni D říká, že jsme tam nepříteli dali pěknou nakládačku. Učil jsem se to ve škole a pak i na vysoké, kde jsem se specializoval na herectví, dějiny a angličtinu. I já jsem tomu věřil. Přitom samotná bitva byla nejkrvavější a nejstrašnější v historii Spojených států od pekla v Gettysburgu, kde bojovali Američané proti Američanům.

Jaké jsou vaše zkušenosti s válkou? Zúčastnil se jí někdo z vaší rodiny?

Ve válkách přišlo o život osmnáct Sizemorů.

Osmnáct?!

Ano. Osmnáct. Někteří padli ve Vietnamu, dědeček za druhé světové války. Pocházím z rodiny, která přinesla hodně obětí, aby Amerika zůstala svobodnou zemí.

Jak jste se na svou roli připravoval?

Četl jsem mnoho knížek o druhé světové válce, setkal jsem se i s několika historiky. Chtěl jsem se o tématu dozvědět maximum. Ale ze všeho nejvíc nám pomohl Boot Camp, který se ukázal jako neuvěřitelně potřebný.

Promiňte, Boot Camp - co je to?

B-O-O-T - je místo, kam v Americe posílají mladé muže, aby je naučili bojovat a zabíjet.

Myslím, že herec nikdy nemůže mít v tomto směru dostatek zkušeností. Je to stejné jako s vámi novináři: Když vás na večírku někomu představí, vyměníte si jen pár informací - jmenuji se tak a tak, pracuji pro tento magazín a hotovo. Je to jen krátká definice. Stejně stručné informace dostanu i já jako herec: Tvoje postava je mariňák bojující ve druhé světové válce. Muži, kteří vedli Boot Camp, jsou však skuteční mariňáci, kteří vědí, co to znamená být mariňákem. Z knížek to nemůžete nastudovat. Například první den mi trvalo minutu a čtyřicet vteřin, než jsem rozebral pušku a pak ji dal znovu dohromady. Ve filmu jsem musel mít jistotu: když se mi zasekne zbraň, budu ji umět spravit. Protože ve skutečném životě, za války pod plnou palbou, to musíte zvládnout. Nemůžete najednou zakřičet - Stop, zasekla se mi puška.

Jak se díváte na násilí?

Když mě několikrát za sebou udeříte do tváře, dostanu se do stavu, kdy si řeknu, jestli mě ještě jednou praštíš, tak tě zabiju. Věřím tomu, že existuje bod, za kterým se začnete prát. Když někdo bude chtít znásilnit vaši manželku nebo vás připravit o svobodu...

Pral jsem se už jako dítě. Kdybych vyrůstal v komunistické zemi, nikdy by mi asi nedovolili stát se hercem. Jako velký a silný chlapec bych nejspíš pracoval někde ve fabrice. Když mě někdo udeřil, vrátil jsem mu to i s úroky. I proto jsem původně toužil po fotbalové kariéře.

Co se týká interpretace vaší postavy - chápal jste plně, jaká válka byla? Co s sebou přinesla?

Vyrůstal jsem ve velice tvrdém prostředí, kde se mezi chlapci hodně bojovalo a zápasilo. Pocházím z Detroitu. To je Bejrút Ameriky. Věděl jsem, jaký je to pocit, když jste zraněn, když někoho udeříte... ale nevěděl jsem, co to znamená být pod palbou. To si můžete představit jen těžko. Setkal jsem se s lidmi, kteří to zažili. Kterým hvízdaly kulky nad hlavou. Mluvili se mnou velice otevřeně. Někteří z těch, kdo byli při vylodění, ještě žijí. A moc mi pomohli.

Kde jsou vaše kořeny?

Navštěvoval jsem tehdy katolickou školu. Rodiče mě vzali ze státní, protože se jim zdála příliš nebezpečná. Měli tam totiž u vchodu detektory kovu, protože studenti nosili do školy různé věci. Stalo se, že žák ve třídě začal střílet po učiteli dějepisu, protože přetáhl hodinu o dvě minuty.

Táta s mámou se hodně obětovali, aby mě mohli poslat na dobrou střední školu. Jinak bych pravděpodobně skončil v kriminále.

Vyrůstal jsem jako nejstarší ze šesti dětí. Otec byl učitel, a ti toho moc nevydělají. Žili jsme ve špatné čtvrti. Otec učil nejprve na Harwardu a pak, když jsem byl ještě miminko, se vrátil do Detroitu a učil filozofii.

Jak jste se dostal k herectví?

Moje dívka hrála na střední škole v divadle. Jednou jsem se šel podívat na její představení a pomyslel si - vždyť zpívám lépe než oni! Do té doby jsem si zpíval jen tehdy, když jsem řídil auto, a moje dívka mi vždycky říkala, že mám skvělý hlas. Bylo mi šestnáct, byla to má první láska. Po představení mi řekla: Když myslíš, že jsi tak zatraceně dobrý, tak to zkus. Namítal jsem, že nemohu. Je přece něco docela jiného zpívat, když se nikdo nedívá, nebo vystoupit před publikem. Ona mě ale přesvědčila. A tak jsem šel na konkurs do muzikálu Bye Bye Birdie. Zazpíval jsem píseň One Must Kiss a oni mne obsadili! Získal jsem hlavní roli Conrada Birdieho. Asi jsem měl opravdu talent. Během prvního týdne zkoušek v divadle jsem se definitivně ujistil o tom, že chci být hercem. Přihlásil jsem se na školu Wayne State, kde byla specializace herectví. Měli tam osm set uchazečů a do třídy brali šestnáct. I z nich pak několik pro nedostatek talentu po prvním ročníku odpadlo. Přijali mě a získal jsem i stipendium.

Co na to rodiče?

Ukázal jsem jim zprávu, že jsem přijat. Maminka si ji přečetla a zeptala se mě: A co to potom z tebe bude? Prostě chci být hercem. Bylo to poprvé, co jsem to někomu řekl. Otec je skvělý člověk, poměrně velice mladý - je mu dvaapadesát a mně třiatřicet. Nakonec svolil. Řekl jen - V pořádku. Měj se, ale nevolej mi, že potřebuješ peníze. Trvalo to sedm let. Kolikrát jsem s tím už chtěl praštit. Bylo mi pětadvacet, ničeho jsem nedosáhl, dělal jsem číšníka, studoval herectví, neměl jsem agenta a když jsem přišel o vánocích domů, říkal jsem si, že už se do New Yorku nevrátím, protože žít tam je příliš těžké. Byl jsem chudý, žil v hrozném bytě se sedmi dolary na den. Zdálo se mi, že už nemůžu dál, že jsem vyřízený. A tehdy mi otec řekl: Teď to nemůžeš vzdát. Nikdy by sis to neodpustil. Sledoval totiž můj herecký růst - na škole a pak i v divadle. Říkal: Ty se musíš vrátit. Když se nic nezmění do tvých třicátých narozenin, můžeš začít uvažovat o něčem jiném. Ale jsi statečný chlapec se silnou vůlí. Vím, že to dokážeš.

Rok nato mne obsadil Oliver Stone do filmu Narozen čtvrtého července. Byla to velice malá role, ale byl to začátek. Stali jsme se s Oliverem přáteli. Pak mě obsadili do dalšího filmu a dalšího - a o pár let později přišli Takoví normální zabijáci a Stone mě obsadil znovu.

Můžete říct něco bližšího o vašem vztahu k Oliveru Stoneovi?

Točil jsem s ním už dva filmy a teď budu hrát hlavní roli - fotbalovou hvězdu v jeho novém filmu. Jmenuje se Any Given Sunday a mými partnery jsou Al Pacino, Cameron Diaz, Lauren Holly a také Ed Burns. Hráli jsme spolu i ve filmu Zachraňte vojína Ryana. Ale ještě předtím budu točit film Bringing Out The Dead s Martinem Scorsesem. Tam také hraji hlavní roli a mým protivníkem je Nicolas Cage v roli zdravotníka z New Yorku. Scenáristou je Paul Schrader, který pro Scorseseho napsal už Taxikáře, Poslední pokušení Ježíše Krista a Zuřícího býka. V poslední době jsem pracoval se skvělými režiséry - Michaelem Mannem, Oliverem a teď se Stevenem Spielbergem.

Olivera mám rád, protože je to statečný muž. Bojuje za svou vlast. Vybírá si témata, kterým se všichni vyhýbají. Po uvedení filmu Takoví normální zabijáci ho obviňovali, že inspiruje mládež k zabíjení. Tehdy Oliver Stone řekl -Dovolte mi, abych mohl o násilí v Americe diskutovat veřejně. Je to statečný muž a být s ním je vždy zážitek.

Vraťme se zpátky k filmu Zachraňte vojína Ryana. Co bylo pro vás nejsilnějším zážitkem?

Když za mnou po premiéře přišel seržant Bob Slaughter, který prožil vylodění v Normandii. Má hodně přes metr osmdesát a najednou mne objal, sklonil hlavu na mé rameno a zašeptal: Teď to konečně vědí. Teď každý ví, čím jsme prošli. Děkuji. Mockrát děkuji. Teď to konečně vědí. Neustále ta slova opakoval a plakal. Jeho manželka mu říkala - to je v pořádku, Bobe, to je v pořádku. Pak jsem začal plakat i já. Jeho slova pro mě byla tou největší odměnou.