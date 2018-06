Prořezat plot, vysadit narcisy

nejvyšší čas...Živé ploty z listnatých dřevin, například ptačího zobu, už stačily od jara povyrůst a ztratit fazonu, a proto potřebují znovu zastřihnout. Podobné je to i s jehličnany - těm však stačí jediný sestřih, a to právě v srpnu. Správně sestřižený živý plot se směrem vzhůru zužuje, aby se k větvím dostalo co nejvíce světla: horní šířka by měla být alespoň o deset centimetrů menší než spodní. Nezbytným pomocníkem jsou nejen nůžky nebo plotostřih, ale také natažená šňůra, která za vás pohlídá rovnou linii střihu. Na konci prázdnin také nastává čas pro výsadbu - nebo přesazení narcisových cibulí: ty totiž, na rozdíl od tulipánů, potřebují pro dobré prokořenění poměrně teplou půdu. Z cibulí, které vyjmete z půdy, vyberte ty zdravé a silné a rovnou je zasaďte do půdy, ne však na místo, kde v předchozích letech narcisy rostly. Pravidlo, že čím je cibulka větší, tím hlouběji se sází, platí i zde: cibule by měly mít nad sebou přibližně tak silnou vrstvu půdy, jaká je jejich délka. Po zasazení záhon pořádně zalijte.