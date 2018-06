Propůjčil jsem hlas Velkému bratrovi

Donedávna dobře utajovaný muž se jmenuje Milan Slepička. Jeho království je v malé hlasatelně, která proskleným oknem sousedí s režií této reality show. Odtud sleduje na obrazovce, co se v domě Velkého bratra děje.

Díky složitému propojení se jednoduchým přepínáním podívá, kam je zrovna třeba, nebo kam chce. Ve chvíli, kdy má sluchátka na uších, slyší to, co potřebuje. A dalším přepnutím jednoho z mnoha tlačítek na přístroji slyší hlas jednotlivých soutěžících v celém domě.

Může vůbec své místo opustit, když jsou soutěžící sledováni čtyřiadvacet hodin?

"Jistěže ano. Když oni spí nebo když se mi podaří je vyhnat z postelí a začnou třeba pracovat na zadaných úkolech, mám klid," usmívá se Slepička. "Soutěžící v domě pochopitelně nesleduji sám. Vedle mě to dělají i editoři. Ti se střídají po dvou hodinách, takže se na to mohou plně soustředit. Důležité věci zaznamenávají a pak se to řeší prostřednictvím dramaturgie přese mě zpátky."

Co všechno ho čeká, když přijme roli Velkého bratra, si tento původem herec, vůbec nedokázal představit.

"Je to pro mě úžasná životní zkušenost. S něčím takovým jsem se nikdy nesetkal. Je to nejen náročné, ale hlavně velmi zajímavé," tvrdí.

"Dnes si uvědomuji, že pro soutěžící jsem něco jako bůh. Když potřebují, jsem já ten první, kdo zklidňuje jejich emoce."

Soutěžící uvnitř domu mají dojem, že jediný, kdo je sleduje, je Velký bratr. Jsou prostřednictvím jeho hlasu v kontaktu jen s ním. Téměř tři sta lidí, kteří na reality show na pražském Barrandově pracují, pro ně neznamená nic. Je nevnímají - a ani nemohou. Proto musí být Milan Slepička zároveň psychologem a hodným otcem, ale na druhou stranu musí umět udělovat příkazy. Nekompromisně a bez emocí.

"Někdy se chovají soutěžící jako děti - pak musím zpřísnit, někdy být až drsnější. Když jsou v úzkých, potřebují naopak někoho, s kým si mohou popovídat. A pokud to není psycholog, jsem to já, kdo je staví na nohy. V té chvíli jsem vlídný a naslouchám. Ostatně i v pravidlech je popsáno, jak v které situaci odpovídat."

Má i své favority

Dobrou přípravou pro to, aby se Slepička své role zhostil co nejlépe, je vlastně všechno, co dělal předtím. Nejenže působil jako herec, ale moderoval klubová představení, dělá i dabing.

"Nemělo by mi tudíž dělat potíže hovořit," podotýká s úsměvem. Vedle času a soustředění vyžaduje však tato role i jistou dávku intuice. Nezřídka se z domu ozývá doslova zoufalé volání o pomoc. "Musím se naučit vidět, že se k něčemu schyluje. Musím si prostudovat i úkoly, které jim byly zadány, abych je mohl vést, kdyby tápali."

Diváci mají v domě své favority, ale i typy, které nemohou doslova vystát. Je možné, že Milanu Slepičkovi alias Velkému bratrovi některý soutěžící přirostl k srdci?

"To bych neměl říkat," pokyvuje hlavou. "Musím se chovat ke všem naprosto nestranně a stejně. Ale člověk se neubrání. Jsem s nimi denně víc než osmdesát dnů. Znám je tak důvěrně, že ani oni se tak neznají."

Po chvíli připouští, že sympatie se mění, stejně jako soutěžící."„Ale mám své favority!" přiznává nakonec.

Reality show jde pomalu do finále. Umožňují pravidla ve chvíli, až bude po všem, poznat se osobně s hlasem, který jim byl záchranným pásem a bičem zároveň? "Ano, bývá to zvykem. A soutěžící si to zpravidla velice přejí."

I Velký bratr má bratra

Nejeden divák si také řekne, že není přece možné, aby za celou dobu trvání reality show nenastal okamžik, kdy Velký bratr nebude po ruce. Co se dělá potom? "Pak editoři vyslechnou požadavek soutěžících a řeknou: Velký bratr se ti ozve. Úsměvné je, jak oni toto hned registrují. Hned si to mezi sebou říkají se slovy - aha, to byl ten mladej brácha."

Zajímavé je prý sledovat i to, jak jsou účastníci reality show na hlas Milana Slepičky fixovaní. Stejně tak na způsob jeho vyjadřování. Mají dokonce i průpovídky z toho, co on občas řekne.

"Je to tak. Víte, na rozdíl od nich se snažím mluvit spisovně. Při té snaze se mi stane, že řeknu něco takového jako - již víš! Právě z tohoto mého - již víš - měli krásnou průpovídku. Když jsem chtěl třeba říct - Milane, zapni si port, úplně stačí, když jsem řekl - Milane... -a on, vědom si své chyby, port rychle zapnul a řekl - již víš!"

Jako soutěžící by do domu Velkého bratra Slepička nešel. "Je to svým způsobem řehole pro obě strany -pro ty uvnitř i pro nás venku. Nevím, zda bych se do ní ještě někdy hrnul. Ale až to všechno skončí, bude se mi stýskat. Po všech, které jsem tu poznal. Od kameramanů, režisérů, rekvizitářů až po vrátné a uklízečky. I po těch, co jsou vevnitř, protože je za ty měsíce znám opravdu důvěrně. Někteří mě bavili, některých mi bylo líto. To je to, co si s sebou odtud odnesu."