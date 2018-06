Promítá se, i když leje jako z konve

František Zika, správce letního kinaVrchol blaha pro něj znamená teplá noc s hvězdnou oblohou a přeplněné letní kino, které řve smíchy. Ačkoli letošní léto mu tento pocit ještě mnohokrát zakusit nedalo, pořád je ochoten s nadšením vyprávět o tom, jak dohání autem vlaky, které vezou filmy,a pendluje kvůli promítání mezi dvěma městy. Honba za výdělkem? "Jestli chcete zbohatnout, zapomeňte na letní kino," radí správce letního kina v Neratovicích František Zika. "Já už jsem ve věku, kdy se nepotřebuji vozit v mercedesu a jezdit na dovolenou na Havaj. Mě atmosféra letního kina prostě baví," dodává.* Nepřipadá vám toto léto protivné?Návštěvnost nebyla moc slavná ani loni a letos je to kvůli zimě a dešti ještě mnohem horší. Chodí sem prostě moc málo lidí, i když na druhou stranu se ještě nestalo, že by doopravdy nepřišla ani noha a museli bychom představení odpískat. Záleží také na druhu filmu. Když jsme tu promítali Zelenou míli, celou dobu lilo jako z konve, několik lidí to vzdalo, ale ti otrlí vydrželi a pod dekami a pláštěnkami se dívali až do konce. Trochu lepší je to v Čelákovicích, protože tam jsou zastřešené tribuny a lidé sedí i při dešti v suchu.* Staráte se o dvě kina, která promítají šest dní v týdnu. Jak to zvládáte?Dobře. Můžu říct, že je to vlastně výhoda mít dvě kina; film, který jde jeden den v Neratovicích, můžou vidět druhý den lidé v Čelákovicích. V tom je právě ta výhoda: do druhého kina si film převezu sám a nejsem závislý na tom, jestli cívky vlakem přijdou, nebo nepřijdou, zatímco, když ho dostávám po dráze, může se opozdit - a je vymalováno.* Letní kina si na konci dvacátého století filmy posílají vlakem? Neexistuje nějaký elegantnější způsob?No já alespoň o žádném dalším nevím, dělají to tak všechna kina, i pevná.* Takže vy si pro každý film, který hrajete, musíte dojet na nádraží?Kina si filmy posílají mezi sebou. Funguje to tak: z kina někde na severu, řekněme z Ústí nad Labem, přiveze film v zelené šestihranné krabici vlak odpoledne na Masarykovo nádraží. Z něj to potom převážejí na hlavní nádraží třeba až večer a k nám se dostane druhý den. Já potom jezdím pravidelně na nádraží a ptám se, jestli už přišel film, protože za ta léta to mám v oku, jak dlouho by to tak asi mohlo kam trvat. Potom si ho přivezu do kina.* A když má vlak zpoždění? Ruší se promítání?Když máme jistotu, že film alespoň v nějakém vlaku je, ještě není nic ztraceno. Právě to se nám stalo se Zelenou mílí. Už nevím, odkud měla přijít, ale neměli jsme ji včas, takže jsem ji začal honit už odpoledne, jel jsem pro ni na hlavní nádraží a tam přišla v osm hodin večer, přičemž promítáme od půl desáté.* Co vlastně děláte v zimě?S ženou vlastníme jídelnu, takže jí s tím přes zimu pomáhám. A ona zase mně vypomůže v kině. Řeknu vám ale, že kino je docela náročný koníček. Když mi chybí promítač, jdu třeba do neratovického kina, všechno si to tu připravím, vezmu dceru, odvezu ji do Čelákovic,kde musí trhat lístky,protože je lepší, když má dohled někdo z rodiny,vrátím se do Neratovic, kde promítám film, skončím, sednu do auta a jedu pro holku a pro tržbu. Promítače jsem dělal už před léty v kině Sluníčko pro děti a potom léta ve stálém kině. Když jsem viděl, jak tu letní kino pustne,rozhodl jsem se,že se toho ujmu.* Není to asi lehké,vytáhnout lidi od videa a televize a přivést je do kina.Lidé jsou všeobecně pohodlní na to, aby chodili za kulturou. Podle mě se ale blíží doba, kdy se zase začnou sdružovat, mám totiž pocit, že se už pomalu i skalní pohovkoví povaleči přesytili videa a televize. Je pravda, že promítáme filmy, které se brzy objeví ve videopůjčovně, ale zase na druhou stranu, kromě toho, že fajnšmekři oceňují velkou promítací plochu a dobré ozvučení, v kině pod širým nebem je dobře cítit léto.