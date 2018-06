Prominentní děti: Schwarzeneggerův syn coby model s dcerou Jaggera

Sedmnáctiletý syn Arnolda Schwarzeneggera Patrick se už brzy objeví v reklamě. Své vypracované tělo by měl předvést pro značku Hudson Jeans. V kampani by s ním mělo být další prominentní dítě, modelka Georgia May Jaggerová, dcera zpěváka skupiny Rolling Stones.