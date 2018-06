Proměny ženské krásy

Už před dvěma a půl tisíci lety se řečtí filozofové důkladně zabývali ženskou krásou. Pravda je, že ideální představa krásné ženy byla blízká představě štíhlého, pohledného muže. Ženy, které se Řekům líbily, vypadaly jako Twiggy. I v dobách renesance se těšily oblibě subtilnější dívky. Naopak baroko přineslo módu rozsochatých žen. Ale ať už panovaly časy štíhlých, či kyprých linií, ideální poměr pasu a boků zůstával vždy beze změny.



Nižší číslo, vyšší atraktivita



Užší pas a širší boky totiž mužům vždy podvědomě našeptávaly, že žena, která by se mohla stát jejich partnerkou, není těhotná a zároveň je plodná. „U předpubertálních dívek je tento poměr přibližně 0,85, u mladých žen se sníží asi na 0,75 a u stárnoucích opět narůstá,“ vypočítává psycholog Petr Weiss. Platí tedy, že čím je poměr pas - boky vyšší, snižuje se atraktivita a současně i plodnost ženy. Muži v historii vždy preferovali nízký poměr, o jehož dosažení ženy usilují dnes, stejně jako v minulosti. Například v devatenáctém století jim k tomu sloužily upjaté korzety. „Muži z rozdílných kultur jsou přitahováni rozdílnými typy ženského těla,“ tvrdí ve své studii profesor Robert Winston. „Ale jeden výběrový faktor mají společný - poměr pasu a boků. Nejvíce upřednostňovány jsou ženy s poměrem 0,7.“ K tomuto údaji se dostaneme při dělení obvodu pasu obvodem boků u předních světových krasavic. Výsledků 0,66 až 0,70 bychom se dopočítali jak u topmodelky Kate Mossové, tak kdysi u Marilyn Monroe, Twiggy, Audrey Hepburnové či Sophie Lorenové.



Tuk měl význam



Ač se to zdá neuvěřitelné, i kamenné sošky Venuší, které se našly po celé Evropě i v Asii, mají obdobný poměr pasu a boků. „Jejich tlusté postavy byly pravděpodobně spojovány s kultem plodnosti. Mohou se nám zdát neforemné, ale i tyhle Venuše mají ono zlaté číslo,“ říká profesor Winston. Vysvětluje, že muži si v dávné historii vybírali ženy, jejichž zásoby tuku na bocích, hýždích a v oblasti prsou měly důležitý význam pro přežití v časech nouze. Jsem plodná a plná ženských hormonů! To podle profesora Devendra Singhy říká ženská postava s poměrem 0,7 potenciálním partnerům. Singha udělal mezi svými studenty výzkum, při kterém chtěl slyšet, která z žen jim připadá atraktivní. Jeho posluchačům se nejvíce líbily dívky s poměrem od 0,67 do 0,8. Přestože profesor předkládal jen snímky, studenti vyfotografované ženy, které se jim zamlouvaly, hodnotili jako pravděpodobně vtipné, zdravé a inteligentní. Příliš hubené ženy u nich vyvolávaly dojem agresivních a nadmíru ambiciózních osob. Ňadra, mnohdy považována za hlavní znak ženské přitažlivosti, nehrají takovou roli, jaká je jim přičítána. Většina současných mužů preferuje poněkud nadprůměrná ňadra, ale oblíbené velikosti se v historii měnily. A liší se i v různých částech světa. „V Latinské Americe se mužům více zamlouvají ženy s menším poprsím, v Severní Americe se líbí větší prsa,“ tvrdí psycholog Weiss, jenž v tuzemsku vypozoroval příklon k ženštějším tvarům. Podle sexuologa Ondřeje Trojana jsou českým mužů nejmilejší prsa velikosti tři, zatímco Asiaté mají rádi drobné a hubené ženy. „Ovšem v Africe hraje symbolika velkou roli. Zejména muži, kteří žijí v afrických pralesích, si potrpí na skutečně velká prsa,“ říká doktor Trojan.



Hlavní trumf: mládí



Za nejpřitažlivější, co může žena muži nabídnout, je - jak se domnívá psycholog Weiss - svěží mládí! Muži bez ohledu na věk, tedy mladíci stejně jako sedmdesátiletí senioři, preferují (nebo by preferovali) jako sexuální partnerky ženy ve věku mezi necelými dvaceti až necelými třiceti roky. „Ovšem nejčastěji by si vybrali dívku mezi osmnácti a dvaadvaceti,“ upřesňuje doktor Weiss. Překvapivé, pro někoho až šokující výsledky přinesl výzkum profesorů Johnstona a Franklina z roku 1993, podle kterého se mužům jako nejatraktivnější jeví tvář typická pro jedenáctiletou dívku! Tedy vyšší čelo, menší brada, plnější rty. Tahle volba souvisí s vrozenou touhou mužů mít u své partnerky celoživotní kontrolu nad její plodností. „V tom se lišíme od primátů. Ti dávají přednost již prověřeným samicím, které prokázaly svou plodnost,“ říká Petr Weiss.



Výjimečnost? Ano i ne



Filozof Francis Bacon už před staletími pravil, že neexistuje dokonalá, bezchybná krása, která by neměla nějaké zvláštnosti v proporcích. Profesor David Perrett z Univerzity St. Andrews v USA došel k závěru, že pro všechny kultury, ač mají různá měřítka krásy, jsou atraktivní takové tváře, které se nějak vymykají z průměru: „Vystouplejší lícní kosti, výraznější čelist anebo velké oči, to se líbí lidem na celém světě.“ Závěr, který z toho Perrett učinil, zní: „Krása musí být něčím výjimečná.“ Tohle konstatování však přijímá psycholog Weiss opatrně: „Výjimečnost? Jen do určité míry. Muži chtějí symetrii, pravidelnost a odmítají anomálie, které by mohly signalizovat cosi nezdravého.“ Jestliže však - ať už jako muž ve svých preferencích, nebo žena svým zjevem - zcela nesplňujete obecná kritéria, nemáte důvod cokoliv přehodnocovat nebo házet flintu do žita. Spektrum individuálních preferencí je hodně široké. „Naštěstí!“ podtrhuje Petr Weiss. „Vždyť by bylo hrozně smutné, kdyby všichni muži toužili výhradně po dlouhonohých štíhlých blondýnách s velkými ňadry. Co by pak dělaly menší plnoštíhlé černovlásky?“





30. léta

GRETA GARBO

Půvabná Švédka se stala jedním z prvních sexuálních symbolů stříbrného plátna. Zajímavé je, že svou filmovou kariéru ukončila ve třiceti šesti letech.

50. léta

MARILYN MONROE

Padesátá léta jsou ve znamení blondýnky s výrazně nalíčenými rty. Hollywoodská sexbomba se v soukromí trvalého štěstí nedočkala.

60. léta

BRIGITTE BARDOTOVÁ

Biografům v šedesátých letech vládnou ženy, jež se nebojí dobrodružství. Francouzská kráska poprvé zazářila ve filmu A bůh stvořil ženu.

70. léta

RAQUEL WELCHOVÁ

Kráska z Chicaga měla pro úděl sexsymbolu všechny předpoklady: nádherný úsměv, dokonalé míry a jižanský temperament

80. léta

ORNELLA MUTIOVÁ

Italská herecká hvězda sedmdesátých a osmdesátých let debutovala na plátně již jako patnáctiletá dívka

90. léta

MEGASTAR MADONNA

Z upjaté a hodné dívenky vyrostla v ženu symbolizující sexuální otevřenost. To potvrdila v roce 1992 svou šokující knihou Sex. „Má sexuální vzpoura začala ve třiceti,“ přiznává Madonna.

Miss, modelka, nebo sexbomba? Královny krásy, modelky, sexbomby. Asi nikdo nepochybuje, že jsou to atraktivní ženy. Ale v čem jsou rozdílné? Může se sexy diva stát miss? A co modelka? Je nutné, aby měla příjemné vystupování a permanentní úsměv ve tváři jako královna krásy? Odborníci z branže dobře vědí, že kritéria pro modelky, missky a ženy pasované mezi sexbomby jsou do značné míry odlišná. Vnitřní kouzlo

Modelka musí mít hezké nohy, měřit minimálně 173 centimetrů a měla by mít standardní míry 90-60-90. „A určitě z ní musí vyzařovat charizma,“ říká Milada Karasová, ředitelka agentury Czechoslovak Models. Na barvě očí, vlasů, na tvaru nosu či rtů tolik nezáleží, žádný přesný standard neexistuje. Víc než krása jako z obrázku se od dívky vyžaduje zajímavý vzhled a vnitřní kouzlo. Naopak nikdo nechce vytříbené myšlenky. „Modelka je vlastně věšák na oblečení a klient neočekává, že by vyjadřovala vlastní názory,“ vysvětluje Milada Karasová. Avšak miss tohle ovládat potřebuje. „Musí mít své já,“ připomíná Karasová. „Je pro ni důležitější než výška nebo ideální míry kolem prsou, pasu a boků.“ Úspěšné dívky ze soutěže Miss zastupuje agentura Miss Models. Její ředitel Rostislav Ježek o královně krásy říká, že by měla být nejen velice hezká, ale i inteligentní a příjemně vystupující: „Musí být komunikativní, schopná pronést vlídné a smysluplné slovo.“ Ježek zdůrazňuje, že miss by rozhodně neměla překvapovat a šokovat. Což si ovšem modelka v přijatelné míře troufnout smí. „Ano, ta nemusí být za každou cenu všem milá a sympatická, může si dovolit i některé extrémy a vybočení ze zažitých pravidel,“ říká Ježek. Ovšem hranice mezi miss a modelkou nejsou nepřekonatelné. Vždyť většina děvčat ucházejících se o korunku královny krásy přemýšlí o následném uplatnění v modelingu. „A to je chyba!“ namítá Karasová. „Dívka s titulem Miss má být příkladem pro ostatní, měla by reprezentovat, angažovat se třeba v charitě a nepřemýšlet o vyšších honorářích na přehlídkových molech.“ Hubené tolik nelákají

Ani sebekrásnější miss nebo výstřední topmodelka ještě nemusí být sexbombou, která poblázní každého muže. Sexbomba má totiž něco navíc. Především více vyvinuté tělo, které je pastvou pro mužské oči. Její krása je provokativní a vyzývavá. „Půjdou-li po ulici modelka, misska a sexbomba, devětadevadesát procent chlapů se podívá na sexbombu,“ říká Karasová. Navzdory tomu však přitažlivá sexbomba nemá při módních přehlídkách valné uplatnění, neboť vyplní tělem předváděný model natolik, že návrhář ztrácí prostor pro své nápady. Sexbombě, jejíž přítomnost zvyšuje mužům krevní tlak, však nekyne štěstí ani v soutěži Miss. „Má v sobě exhibicionismus brnkající na sexuální strunu. To se neslučuje s posláním miss,“ říká Rostislav Ježek. A dodává, že sexbomba oslovuje jinou vrstvu lidí než miss či modelka. Brigitte Bardotová, Raquel Welchová nebo Madonna jsou příklady sexbomb s výraznými, ženství zdůrazňujícími postavami. „Obecně máme zakódováno, že nás přitahují větší, ale formovaná prsa a přiměřené boky. Hubené ženy jsou po tisíce let pro muže méně lákavé,“ říká sexuolog Ondřej Trojan. CO SE OD NICH OČEKÁVÁ

Modelka

- vysoká

- ideální míry

- může být výstřední

- nevyjadřuje žádné vlastní názory

Miss

- krásná a příjemná

- nemusí mít ideální postavu

- neměla by v žádném případě šokovat

Sexbomba

- provokativní, vyzývavá krása

- plná postava

- nezalíbí se módním návrhářům