Proměny v kalendáři: poznáte, kdo hraje Addamsovu rodinu a Pulp Fiction?

"Letos jsme se snažili propojit reálné dvojice s dvojicemi filmovými. Byl to zatím náš nejnáročnější projekt, a to dokonce tak, že jsme pro tři fotografie vytvářeli velké ateliérové scény jako pro opravdové filmové natáčení. A na výsledku je to rozhodně poznat," říkají fotograf Petr Kurečka a režisér Marek Škarpa.

"Někdy si o to ty filmové postavy doslova řekly. Hned jsme věděli, koho v určité roli chceme vidět. U jiných bylo to hledání těžší. Třeba pro Danielu Kolářovou a jejího manžela Jirku Ornesta jsme měli připravené varianty, na které vůbec nedošlo. Oba jsou totiž fanoušky jedné konkrétní dvojice, a tak jsme jim vlastně splnili tajný sen," dodali tvůrci kalendáře s tím, že odhalení přijde až na křtu.

Do světa zatím pustili dvě povedené proměny, přesněji proměny na motivy filmů Addamsova rodina a Pulp Fiction. V rodinu monster se změnily Chantal Poullain a Anna a Kamila Polívkovy, které se stylizovaly do manželů Addamsových a jejich věrného sluhy Large.

Kalendář Proměny 2013: Chantal Poullain se Addamsovi zalíbili. Kalendář Proměny 2013: Kamila Polívková v průběhu proměny. Kalendář Proměny 2013: Anna Polívková v průběhu proměny.

"Pro Chantal vždycky vybíráme dlouho a pečlivě. Přeci jenom pro její nadaci kalendář Proměny vzniká a ona v něm každoročně ztvárňuje jinou postavu. A pokud se nechceme opakovat, je to rok od roku těžší," uvedli autoři projektu.

Gangsterů z Pulp Fiction se zase ujala Bára Hrzánová s manželem Radkem Holubem. Herečku na fotografii odhalí málokdo.

Kalendář Proměny 2013: Pulp Fiction a Bára Hrzánová s manželem Radkem Holubem

"Bára má u nás role černochů předplacené. V prvním kalendáři byla skvělým Louisem Armstrongem, letos si nechala narůst bradku, aby byla drsným Julesem z filmu Pulp Fiction. Příště ji asi čeká nějaká role Morgana Freemana, možná Řidič slečny Daisy."

V dalších proměnách se objeví i Vinnetou s Ribanou, Asterix s Obelixem, výpravný Dracula s krásnou Mínou, Luke Skywalker s Princeznou Leiou z Hvězdných válek či Dafné a Josefína z filmu Někdo to rád horké!

Kalendář Proměny vzniká opět na podporu projektů v dětských zdravotnických zařízeních, které realizuje Nadace Archa Chantal a které díky kalendáři získaly za uplynulé tři roky více než tři miliony korun. Ty se shromáždily díky prodeji kalendáře a díky charitativním dražbám originálů fotografií, které probíhají vždy v rámci slavnostního křtu kalendáře. Ten letošní bude vypuštěn do světa 14. listopadu.