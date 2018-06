Proměny Andrey Verešové: nevěsta v černém i mystická Xena

Nejnovější fotopočin Andrey Verešové vznikal v posledních dnech babího léta v prostorách loveckého zámku Kozel. Modelce stačilo jen několik dnů na to, aby se více než dvanáctkrát proměnila, a položila tak základy novému kalendáři Mystic.

Z fotografií čiší především elegance a mystika, odhalených fotografií je minimum. Až na pozadí vykukující u harfy byla modelka v odhalování zdrženlivá, což ve výsledku není vůbec na škodu.

"Z celého focení se mi vybavují hlavně extravagantní róby návrhářky Kateřiny Líblové. Šaty jsou nádherné a tvůrčí potenciál Kateřiny je neskutečný. Do toho unikátní prostory zámku Kozel, které dokonale dokreslily tajemnost a kouzlo celého kalendáře. A samozřejmě nesmím zapomenout na skvělý tým, který pracoval od rána do noci, abyste se měli na co těšit," líčí Andrea Verešová.

Focení přitom nebylo vůbec jednoduché, jelikož bylo nutné měnit různé polohy i pózy, to vše, kdy teploty nebyly příliš vysoké. Mnoho záběrů navíc vznikalo v časných ranních hodinách, jelikož fotograf Jan Tůma nechtěl přijít o kouzlo ranní mlhy ani východu slunce.

Andrea Verešová odhaluje v novém kalendáři pouze zadeček.

Fotky vznikly za asistence stylisty Stana Steinera, módní návrhářky Kateřiny Líblové, maskérek Štěpánky Podroužkové a Zuzany Machalové a kameramana Martina Homana, který dokumentoval i zákulisní dění několikadenního focení.

Hlavní hvězda je s výslednými fotografiemi velmi spokojená a už nyní ví, na které měsíce se při prohlížení snímků zadívá obzvlášť hluboce. "Nejdřív se mi líbil dramatický červen, ale teď je mým favoritem tajemný a přitom velice přirozený a svůdný květen," uzavírá Andrea Verešová.