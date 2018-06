Proměny v kalendáři pokračují: Geislerová jako anděl, Sokol na šibenici

Pro Aňu Geislerovou se autoři dlouho nerozmýšleli. Tarotová karta Mírnost, která zobrazuje anděla s kalichy, se prý nabízela sama. "Možná je to trochu klišé, ale Aňa zkrátka jako anděl vypadá. Má totiž úžasný fotogenický obličej. Ta proměna v anděla pro nás tedy byla jasná od začátku. Aňa si sice představovala něco divočejšího, ale byl by hřích tuhle krásnou fotografii v kalendáři nemít," popisují autoři Petr Kurečka a Marek Škarpa.

Focení přesto provází zajímavost. Za vším jsou líní holubi. "Chtěli jsme mít na snímku bílé holubice nebo hrdličky. Z bedny vylezli dva vykrmení holubi, kteří se usadili a ani se nehnuli. Když chtěli popoletět, raději šli pěšky, byli pěkně líní. Ale nakonec jsme je rozpohybovali, a tak se díky nám trochu proletěli."

Pro Nadaci Archa Chantal se letos nejvíc obětoval Ondřej Sokol. Coby Viselec musel za nohu na šibenici. "Od začátku Proměn si zakládáme na tom, že to, co lidé vidí, je reálné. Žádné montáže, žádné podvody. Když má někdo viset za nohu, tak za ni visí. Naštěstí Ondra bez zaváhání souhlasil, a tak jsme ho prostě jednoho dne pověsili s pomocí filmových kaskadérů na jednu hodinu na trám naší scény," líčí dál autoři.



Aňa Geislerová jako Mírnost

Kromě herce nechyběl na scéně ani velký krkavec. "Možná je to na nadační kalendář trochu morbidní, ale ta atmosféra fotografie je dokonalá a je to vše samozřejmě nadsázka. Kvůli bezpečnosti jsme Ondru vytáhli na trám vždy na dvě minuty, rychle se fotilo a pak jsme ho museli spustit. Pečlivě jsme si zjišťovali, jak dlouho člověk vydrží viset vzhůru nohama, než upadne do bezvědomí a umře."

Všechny snímky vznikly v prostředí Psychiatrické nemocnice Bohnice. V kalendářních Proměnách se letos představí i Dana Batulková, Nina Divíšková, Kryštofa Hádek, Ivana Chýlková, Klára Issová, Petra Janů či Hana Maciuchová. Nechybí v nich ani zakladatelka Nadace Archa Chantal Chantal Poullain.