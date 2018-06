OBRAZEM: Takhle se změnily týmy Rolins a Davida po zásahu vizážistů

V soutěži Hlas ČeskoSlovenska je důležitý hlavně hlas. Ale od té doby, co se křesla koučů otočila, už se neubráníme hodnocení soutěžících i podle vizáže. Před přímými přenosy si je vzali do parády odborníci a pro některé to byla změna velmi radikální. Vyřádili se hlavně kadeřníci.