Proměna Ošklivky v krásku i biomasa. Podívejte se na to nej z pořadu NA SKOK

Jedním z nejúspěšnějších dílů byl rozhovor s herečkou Kateřinou Janečkovou, jinak také představitelkou seriálové Ošklivky Katky. Připomeňte si, jak se Ošklivka během několika minut změnila v krásku.

Do seriálového zákulisí nás v jednom z dílů zavedl také herec Petr Rychlý, představitel Čestmíra Mázla ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Rychlý mimo jiné prozradil, že kvůli roli musel dohola. Ve finále je za to rád, protože od té doby nemá s účesem problém. V pořadu NA SKOK zároveň spočítal, kolik žen mu prošlo náručí.

VIDEO: Petr Rychlý rekapituluje své partnerky v seriálu Ordinace

Do seriálového tažení zapadla i herečka Ilona Svobodová, tedy Jitka Farská z nekonečné Ulice. V době, kdy přijala pozvání do našeho pořadu, byl na programu dne stalking neboli nebezpečné pronásledování. Ze Svobodové se tak rázem stala osoba, která o problematice dokázala osvětově pohovořit - sama totiž musela projít školením. Divákům pak prozradila, že kdysi byla sama podobnou obětí.

VIDEO: Ilonu Svobodovou obtěžoval fanoušek

Děti současné i budoucí. I to byla témata rozhovorů se známými osobnostmi. Otevřeně o dalším dítěti promluvila i zpěvačka Iveta Bartošová, které v pořadu NA SKOK poprvé řekla, že s manželem Jiřím Pomejem plánují druhé dítě. A to v těchto letních dnech... Počkat si museli kvůli soutěži Let´s Dance, která v té době probíhala.

VIDEO: O miminko se začneme snažit až o prázdninách, prozradila Iveta Bartošová

Jak ale počít, když to nejde? To bylo zase téma pro herečku a moderátorku Michaelu Maurerovou, která podstoupila umělé oplodnění. Ženám, které se o miminko bezúspěšně pokoušejí, pak vzkázala: Jděte do toho.

VIDEO: Nejde-li to jinak, nebraňte se umělému oplodnění, říká Michaela Maurerová

Kolem miminek se částečně točil i rozhovor s političkou Kateřinou Jacques. Přestože sílí spekulace, že je těhotná a důkazem je rostoucí bříško, v rozhovoru s Vedranem Kovačevičem to odmítla potvrdit. Přiznala sice, že s Martinem Bursíkem žije, ale víc o soukromí nepromluvila. V té souvislosti se také obula do svého politického rivala Jiřího Paroubka, který jen pár dní před natáčením rozhovoru se Jacques vydal prohlášení, že s manželkou Petrou čekají miminko...