Proměna Heidi Janků: padesátku přivítá jako zrzavá bruneta

Vlasy Heidi Janků prošly výraznou proměnou. Nejen, že se prodloužily, ale vůbec poprvé se na nich objevil zrzavý odstín, o němž zpěvačka mluví jako o osvěžujícím detailu.

"Na prodlužování a zahušťování vlasů chodím už asi osm let. Nedávno jsem si říkala, že bych potřebovala malou změnu a chystala se na malinké zkrácení. Chtěla jsem jen zahuštění vlastních vlasů, které už narostly do délky, která mi vyhovovala. Po konzultaci s kadeřnicemi Petrou a Editou jsem ovšem přistoupila na změnu, která je, myslím, víc patrná a která se na jevišti bude víc vyjímat a je taková osvěžující," říká zpěvačka.

Rozhodně si nepřeje, aby nový účes vyvolal dojem, že "zrezivěla". "Snad se mé nové vlasové dílko bude mým fanouškům líbit, tak jak se líbí manželovi Ivošovi. Pokud jste zvyklí, že je Heidi Janků bruneta, tak teď už je to trochu jinak. Snad to nebude působit tak, že jsem zrezivěla. Do starého železa se ještě opravdu nechystám, naopak. Možná, že je tato změna předzvěstí dalších novinek," dodala se smíchem Heidi Janků.

Nový vlasový porost by zpěvačka měla odprezentovat v pondělním pořadu To byl náš hit na Barrandově, který tentokrát bude patřit disco hitům. Heidi zazpívá Diskohrátky, s nimiž v osmdesátých letech bodovali Hana Zagorová, Petr Kotvald a Stanislav Hložek. "Hanka tenkrát taky nosívala dvojbarevný účes, i když ty barvy měla trochu jiné," připodobnila se ke kolegyni Heidi Janků.

Líbí se vám Heidi Janků v novém účesu?