VIDEO: Proměnou v pořadu New Look prošla dívka po transplantaci plic

„O transplantaci jsem se musela rozhodnout během dvou dnů. Ale byla to jediná šance. Byl to hrozný pocit nejistoty, nevěděla jsem, co čekat, byl to krok do neznáma,“ popsala Andrea.

Cystická fibróza je dědičné onemocnění. V dýchacím a zažívacím ústrojí se tvoří příliš mnoho hlenu. V něm se množí bakterie, které organismus oslabují a způsobují časté záněty. Nemoc zasahuje také slinivku a další orgány. Pot nemocných je výrazně slanější, takže se vžilo označení „slané děti.“



Operace se zdařila a mladé studentce pomohla k návratu do plnohodnotného života. „Po deseti letech ale začnou stávkovat i nové plíce. Přemýšlím o tom každý den, že tu asi nebudu dlouho jako ostatní, proto si snažím užívat života a stihnout toho hodně,“ říká statečná slečna.

Začala u svého vzhledu. Přihlásila se do televizního pořadu New Look, kde podstoupila proměnu.

Celý pořad s Andreou Zíbarovou můžete sledovat na Óčku v sobotní repríze.

V pondělí New Look promění hned dvě dámy najednou. Přijdou matka s dcerou, které nemají dost finančních prostředků na zkrášlovací procedury.