VIDEO: Divačka se bála krátkých vlasů, nakonec ji proměna nadchla

11:01 , aktualizováno 11:01

Kateřina Kotasová (25) se přihlásila do proměny pořadu New Look, který vysílá televize Óčko. Mladá maminka si přála vypadat starší a bála se, aby ji kadeřnice neudělala příliš krátký sestřih. Nakonec se nemohla poznat.