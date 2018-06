Prokletí soutěže Muž roku: po Zachovi ochrnul další vítěz

"Je to prokletí Muže roku, loňský vítěz Muže roku Martin Zach ochrnul druhý den po vítězství při závodech na vodních lyžích. Nevím čím to je, že vítězům se stávají takové nešťastné nehody, je mi to moc líto, s Mírou nás pojí opravdu milé přátelství a jsme v kontaktu," řekl iDNES.cz pořadatel David Novotný.

Devětadvacetiletý Miroslav Jech nyní necítí levou stranu obličeje, částečně má ochrnutou i levou ruku, s níž nemůže ani hýbat. Infikovaným klíštětem, které nemoc způsobilo, se nakazil v Českých Budějovicích odkud pochází.

"Když mi lékaři po všech vyšetřeních sdělili tuto zprávu, tak jsem se zhroutil," přiznal.

Miroslav Jech, Muž roku ČR 2008 a pořadatel soutěže David Novotný

Léčení podle odhadů lékařů může trvat i několik měsíců. Vše se bude odvíjet od Jechova aktuálního stavu a léčby, kterou podstoupí. "Teď se opravdu nedá říct, zda to bude všechno v pořádku, ale lékaři mi řekli, ať počítám, že určité potíže budu mít už navždy. Docházím každý den na injekce i rehabilitace, nezbývá než jenom čekat, co bude dál," dodal model a příležitostný moderátor.

Náhody, nebo prokletí?

Pořadatel Muže roku David Novotný nemluví o prokletí soutěže náhodou: důkazem jsou hromadící se nešťastné nehody uplynulých pěti let, kdy zraněním, kolapsům a v jednom případě i potratu čelili lidí, kteří na projektu spolupracovali. Potrat se týkal předloňské porotkyně a manželka bývalého šéfa ČSSD Petry Paroubkové (viz článek zde).

Ten nejvážnější případ se ale týká loňského vítěze Martina Zacha, který si po skocích na lyžích do vody způsobil ochrnutí celého těla. Na osudného 29. srpna 2009, kdy se přáteli nechal ve Vrchlabí vyhecovat ke dvěma skokům, si pamatuje velmi dobře. Nic by ale na této události neměnil.

"Nelituju toho, že jsem skočil. Ani jednou jsem nelitoval. Prostě to tak je, asi to tak mělo být," snaží se být nad věcí Zach, který již opustil rehabilitační ústav v Kladrubech a vrátil se domů (viz. článek o návratu Martina Zacha domů).