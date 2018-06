Prokletí broadwayského muzikálu Spider-Man: zranili se už tři herci

14:34 , aktualizováno 14:34

Muzikál Spider-Man, který má mít v New Yorku premiéru 11. ledna 2011, bude nejen nejdražším v historii Broadwaye, ale možná také nejnebezpečnějším. Při jedné z předpremiér se minulý týden zranil už třetí účinkující, napsal dnes list The New York Post.