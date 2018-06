Prokleté Slovensko: po Krausovi se skácela k zemi i Krainová

"Tohle bylo součást mého vystoupení. Na to se teď budu vymlouvat," směje se. "Ale ne, je pravda, že v zákulisí bylo vedro a sukně se skládala z několika vrstev, takže se mi to zamotalo do noh a měla jsem co dělat," dodala s tím, že to s nadhledem vzala i samotná Westwoodová.

"Moc se jí to líbilo a myslela si, že jsem si tuto choreografii připravila sama. Nebudeme jí říkat, že to tak nebylo, že?" smála se Krainová. "To, že jsem se tam potom zamotala jako točená zmrzlina a skoro spadla rovnou na pódiu, se nakonec Vivienne líbilo, tak co." - čtěte NA SKOK: Dnešní modelky jsou jen kačenky hledající boháče, říká Krainová

Krainová na přehlídce celkově trpěla. "V pase měly 56 centimetrů. Tolik jsem neměla ani v šestnácti letech. Myslela jsem, že zkolabuju, a proto jsem poprosila produkci, aby mi je oblékli až těsně před vystoupením. Pro krásu se prostě musí trpět," řekla iDNES.cz topmodelka.

Přehlídka Westwoodové v Bratislavě patří k těm nejdůležitějším, které ve své kariéře zažila. "Nejde o to, jestli předvádím tyhle exkluzivní šaty, ale dívám se na to, jaký ten člověk-návrhář je. Předváděla jsem už pro více odborníků a fotila s různými fotografy, ale vzpomínám jen na ty, kteří ve mně zanechali něco osobitého. Vnímám lidi přes srdce a z ní jsem ten pocit měla. Je to normální tvor, který s vámi pokecá, chytí vás za ruku. Pochválila mě a doufám, že se to líbilo i lidem," dodala Krainová.

O tom, že by si pořídila svatební šaty a la Sex ve městě, zatím neuvažuje. "A kdo říkal, že se budu vdávat!?" zažertovala před novináři a dodala: "Už jsem předváděla tolik svatebních šatů, že bych se musela vdát minimálně dvacetkrát," uzavírá Simona Krainová.

VIDEO: Podívejte se, jak spadl Jan Kraus

Horké chvilky zažil na Slovensku i Jan Kraus, který diváky provedl soutěží Miss Slovensko. K zemi šel hned v úvodu show, kdy si nevšiml díry a rovnou do ní spadl. "Přímý přenos má v sobě jednu zásadní věc. Víte, že se něco podělá, teď jde jen o to, co to bude. Já jsem to zjistil hned na začátku," řekl iDNES.cz Kraus. - čtěte Missky už nejsou pipky, jediný blbec jsem já, říká Jan Kraus