Projdi poslepu celým bludištěm

Škoda, že se obrázků na téhle stránce nemůžete dotknout. Ohmatat je a cítit to, z čeho jsou vyrobeny: K orálky, vatu, mušle, knoflíky, polystyrénový sníh, rýži, drátěné pletivo, písmena z polévky... Jsou to dopisy pro ruce.Neobyčejné vzkazy, které poslaly děti z celé republiky malým pacientům z Kliniky dětské onkologie v Praze-Motole.A u torka nápadu a vedoucí projektu Putování po rukou Anna Babanová měla radost z množství dětí, které odpověděly na její výzvu: "Pošlete kousek světa, který vás obklopuje. P ošlete hru pro prsty - vytvořte hmatovou zprávu o sobě.To, co zažijí naše ruce, je možná výmluvnější, než co by mohla říci slova." Ještě víc ji pravděpodobně potěšilo nadšení nemocných dětí, které rozbalují dopisy.Ty mají často vlastnoručně vyrobenou obálku a obsahují šifrované zprávy nebo zvláštní dárky (třeba dřevěné autíčko na rozvážení léků od desetiletého Martina Jandy). Řada vzkazů je anonymních, přesto ale mají velkou sílu. Může te se přesvědčit sami: dopisy pro ruce zdobí nejen stěny lůžkové části, ale i ambulanci nové budovy dětské onkologie v pražském Motole. P.S. P oděko vání za podání ruky patří dětem z padesáti dvou uměleckých, základních a speciálních škol a dětských domovů, jejich učitelkám a učitelům.