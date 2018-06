Prohra ve Slavíku by mě motivovala

Od ledna 2006 prý Lucie Bílá nechce vidět hudební byznys. Nejoblíbenější česká zpěvačka se má stáhnout na rok do...

Lucie Bílá se do novému domu v rodných Otvovicích už moc těší. Stavba ovšem dosud zdaleka není hotová a zpěvačka...

Lucie Bílá: Chci další dítě

Je to živel. Vtrhla do divadla Ta Fantastika, na cestě od dveří do své kanceláře se stihla se všemi pozdravit,...