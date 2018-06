Profesionální tanečnice má obří znaménko na tváři, operaci odmítá

V dětství jí rodiče mateřské znaménko odstranit nenechali proto, že je příliš hluboké a na tváři by tak měla velké jizvy. Operace by mohla poškodit i hybnost oka. Cassandra jejich rozhodnutí nelituje a plastickou operaci odmítá i dnes. Znaménko chápe jako část svého já. „Moje znaménko je mou součástí. Dělá mě jedinečnou a nezapomenutelnou, což je důležité i pro kariéru, kterou jsem si zvolila,“ řekla listu Daily Mail.

Naudová je profesionální tanečnice a na pozornost lidí je zvyklá. Nebojí se o svém znaménku mluvit. „Lidé mě zastavují na ulici a ptají se na to. Nestydím se odpovídat na jejich dotazy. Je přirozené, že jsou zvědaví,“ vysvětluje.

Kvůli tomu, že je znaménko porostlé chlupy, nedá se zakrýt ani make-upem. „Je mi to jedno. Vím, že mě někteří lidé litují, ale já jsem spokojená s tím, jak vypadám,“ říká mladá Kanaďanka.

Nebylo to tak vždy. V dětství si prošla šikanou a krutí spolužáci ji často doháněli k slzám. Ve třinácti letech se proto rozhodla pro operaci. „Řekla jsem našim, že si chci nechat znaménko odstranit. Byli v šoku, ale chápali mé rozhodnutí a ihned mě objednali k plastickému chirurgovi. Vysvětlil mi, jak budou vypadat jizvy, které budu mít a ihned jsem změnila názor. Rozhodla jsem se, že to za to nestojí.“

Po střední škole vystudovala tanec a začala pracovat jako tanečnice v divadle i televizi. „Hodně rolí vyžaduje konkrétní vzhled. Nikdy třeba nedostanu práci na kanálu Disney, protože tam chtějí jen perfektní vzhled. Ale nevadí mi to,“ říká Cassandra.

Cassandra Naudová se svým přítelem Patrickem Cookem

Znaménko jí nebránilo ani v tom, aby si našla lásku. Na jednom z konkurzů potkala o rok mladšího Patricka Cooka a zamilovali se do sebe. „Pořád mi říká, že jsem krásná,“ uvedla tanečnice.