Producentka Markéta Černá porodila

Jeroen Krabbé do lázeňského městečka rozhodně nepřijede

Slavný holandský herec a režisér Jeroen Krabbé, který měl být jedním z hostů karlovarského festivalu, onemocněl. Původní podezření na malárii se sice nepotvrdilo, zato se potvrdilo, že do lázeňského městečka rozhodně nepřijede. To však dělá chybu, neboť nejlepší doktoři jsou právě v Karlových Varech, jak by mohl odpřisáhnout i legendární americký herec Gregory Peck, který si zde v roce 1996 nechal vyjmout slepé střevo, nebo vnuk programové ředitelky doktorky Evy Zaoralové, který hrdě prohlašuje, že jeho babička je doktorka Karlových Varů.