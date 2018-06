Producenti vyhnali přítele Halliwellové

„Po celou dobu, kdy byl Damian na place, z něj nespustila oči. Je jím tak zaujatá, až jsme se rozhodli, že bude lepší, nebude-li přítomen, když Geri natáčí. Producenti show Geri řekli, že je trapné, když se Damian celý den poflakuje kolem, a poprosili ji, aby ho nechávala doma, pokud pracuje,“ řekl jeden ze zúčastněných.

Geri se do svého nového přítele doslova zbláznila. Už se dala slyšet, že se v příštím roce odstěhuje do Kalifornie, kde chce v Los Angeles s Damianem žít.

S tímto milionářem se Geri seznámila na klinice arizonském Tusconu, kde se léčila z bulimie a Damian z drogové závislosti.

Producenti show platí Geri půl miliónu liber za účast v porotě, která má vybrat deset talentovaných zpěváků, z nichž má být vytvořena dívčí a chlapecká hudební skupina.



Show by se měla vysílat na podzim a obě skupiny by také měly vydat svůj singl. Organizátoři show uvedli, že Geri je pro show skutečným objevem a bylo by velmi nešťastné, kdyby se nemohla dalšího natáčení zúčastnit.

K další pikantnosti natáčení show patří skutečnost, že třicetiletá Geri chodí raději na mužské záchody než na dámské.



„Jsme tím velmi překvapeni a nechápeme, proč nemůže chodit na dámskou toaletu. Chlapi jsou v šoku, a upřímně řečeno, nejsou tím zrovna nadšeni. Musejí mít přece také možnost uchýlit se do ústraní a v neposlední řadě nechtějí poslouchat, jak si Geri ulevuje,“ zhodnotil to jeden člen štábu.