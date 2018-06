Producenti hledají dvojníky Keanu Reevese

16:38 , aktualizováno 16:38

Dnes již kultovní snímek Matrix se stoprocentně dočká svého dalšího pokračování. Australská pobočka produkční společnosti, jež bude druhý díl realizovat, totiž vyhlásila po celé zemi obrovskou náborovou kampaň na nové postavy, které by se ve snímku měly objevit. V současné době mají šanci především muži, jejichž výška spadá do rozmezí od šesti stop do šesti stop a dvou palců (přibližně 183 až 188 centimetrů). Podobnost populární hollywoodské hvězdě Keanu Reevesovi pak není v žádném případě na škodu.