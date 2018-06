Prodám vilu. Topolánek stejně nepřijede, vtipkuje Berlusconi

Jak šel čas Konec května 2008

Tehdejší premiér Topolánek se svou partnerkou Lucií Talmanovou odletěl na Sardinii do vily italského premiéra Berlusconiho. Doprovázel je přítel a lobbista Marek Dalík, tehdejší ministr dopravy Aleš Řebíček a další lidé, jejichž totožnost tají. 25. května 2009

Italský tisk propírá Berlusconiho manželské problémy a jeho aféru s osmnáctiletou Noemi Letiziovou. Premiérova manželka kvůli tomu požádala o rozvod. 31. května 2009

Italské úřady v sobotu na popud Berlusconiho zabavily stovky fotografií z premiérovy vily na Sardinii. Podle italského tisku je mezi nimi i snímek, na němž je nahý Mirek Topolánek. 3. června 2009

Předseda ODS Mirek Topolánek prohlásil, že fotografie, na kterých by byl zachycen nahý na zahradě Berlusconiho vily, neexistují. 5. června 2009

Španělský deník El País zveřejnil paparazzi fotografie z vily italského premiéra. Jsou na nich nazí lidé u bazénu. O jednom z mužů na snímku list tvrdí, že by to mohl být český expremiér Mirek Topolánek. Ten připustil, že na fotkách je on. Snímky ale označil za fotomontáž.